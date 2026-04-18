Weinheim – Hermannshof wird immer beliebter



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Daher muss die Gartenleitung eine zeitweise Begrenzung der Besucherzahl

in Erwägung ziehen

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Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Das Tulpenmeer, die zauberhafte Glycinie, die Blüten der frühjahrsblühenden

Gehölze – der Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in der Weinheimer Innenstadt

zeigt sich derzeit in voller Pracht. Er wird immer beliebter. Das ist einerseits natürlich eine

gute Nachricht und Gartenleiter Sean Carroll freut sich über das Interesse an seiner Arbeit

und der Beliebtheit seines Teams.

Andererseits ist das Besucheraufkommen während dieser blühenden Wochen in den

vergangenen Jahren – und auch jetzt wieder Ende April – so groß, dass der Vorstand des

Hermannshofs eine vorübergehende Begrenzung der Besucherzahl und an bestimmten

Tagen auch eine präsentere Gartenaufsicht mit Sicherheitsdienst in Erwägung ziehen

muss. Dabei gehe es vor allem darum, eine zu starke Belastung der Gartenflächen zu

vermeiden, um Pflanzen zu schützen und den Hermannshof als Refugium zu bewahren.

Ab einer gewissen Menge an Menschen werde dieser Anspruch immer schwieriger, so

Gartenleiter Carroll. Er verwies darauf, dass der Schau- und Sichtungsgarten kostenlos

frei zugänglich ist. Um die besondere Schönheit und den Pflegezustand zu erhalten,

müsse man auf die strikte Einhaltung der Parkregeln verweisen, die unter anderem ein

Betreten der Pflanzflächen untersagt. Er verhehlt nicht, dass er sich manchmal einen

sorgsameren Umgang mit den Pflanzen wünscht.

Er bittet um Verständnis, dass es in den nächsten Tagen und Wochen zu kurzfristigen

Teilschließungen kommen kann, wenn der Besucherandrang zu groß ist. Das könne am

ehesten an Wochenenden in der Mittags- und Nachmittagszeit passieren. Carroll und die

Vertreter des Gartenvorstands bitten insbesondere die Weinheimerinnen und Weinheimer,

die den Hermannshof häufig besuchen, diese hochfrequentierten Zeiten zu meiden.

Bei einer Schließung würde auch der Eingang von der Grabengasse aus geschlossen, um den

Zutritt über die Babostraße regulieren zu können. Carroll: „Selbstverständlich sind weiter

alle Pflanzenenthusiasten herzlich willkommen, aber dem Garten und seiner Schönheit

zuliebe brauchen wir auch die Rücksichtnahme der Besucher.“

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 12:33