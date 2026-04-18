Weinheim – Hermannshof wird immer beliebter

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Daher muss die Gartenleitung eine zeitweise Begrenzung der Besucherzahl
in Erwägung ziehen
Das Tulpenmeer, die zauberhafte Glycinie, die Blüten der frühjahrsblühenden
Gehölze – der Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in der Weinheimer Innenstadt
zeigt sich derzeit in voller Pracht. Er wird immer beliebter. Das ist einerseits natürlich eine
gute Nachricht und Gartenleiter Sean Carroll freut sich über das Interesse an seiner Arbeit
und der Beliebtheit seines Teams.
Andererseits ist das Besucheraufkommen während dieser blühenden Wochen in den
vergangenen Jahren – und auch jetzt wieder Ende April – so groß, dass der Vorstand des
Hermannshofs eine vorübergehende Begrenzung der Besucherzahl und an bestimmten
Tagen auch eine präsentere Gartenaufsicht mit Sicherheitsdienst in Erwägung ziehen
muss. Dabei gehe es vor allem darum, eine zu starke Belastung der Gartenflächen zu
vermeiden, um Pflanzen zu schützen und den Hermannshof als Refugium zu bewahren.
Ab einer gewissen Menge an Menschen werde dieser Anspruch immer schwieriger, so
Gartenleiter Carroll. Er verwies darauf, dass der Schau- und Sichtungsgarten kostenlos
frei zugänglich ist. Um die besondere Schönheit und den Pflegezustand zu erhalten,
müsse man auf die strikte Einhaltung der Parkregeln verweisen, die unter anderem ein
Betreten der Pflanzflächen untersagt. Er verhehlt nicht, dass er sich manchmal einen
sorgsameren Umgang mit den Pflanzen wünscht.
Er bittet um Verständnis, dass es in den nächsten Tagen und Wochen zu kurzfristigen
Teilschließungen kommen kann, wenn der Besucherandrang zu groß ist. Das könne am
ehesten an Wochenenden in der Mittags- und Nachmittagszeit passieren. Carroll und die
Vertreter des Gartenvorstands bitten insbesondere die Weinheimerinnen und Weinheimer,
die den Hermannshof häufig besuchen, diese hochfrequentierten Zeiten zu meiden.
Bei einer Schließung würde auch der Eingang von der Grabengasse aus geschlossen, um den
Zutritt über die Babostraße regulieren zu können. Carroll: „Selbstverständlich sind weiter
alle Pflanzenenthusiasten herzlich willkommen, aber dem Garten und seiner Schönheit
zuliebe brauchen wir auch die Rücksichtnahme der Besucher.“
Quelle: Stadtverwaltung Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 12:33