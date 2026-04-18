SÜW – Schulbuchausleihe im Landkreis Südliche Weinstraße: Aushilfskräfte für mehrere Termine im Sommer gesucht

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Wer in den Sommermonaten Zeit und Lust hat, das Schulbuchteam der Kreisverwaltung Südliche
Weinstraße an mehreren Terminen in Sachen Schulbuchausleihe zu unterstützen, kann sich noch bis 30. April bewerben.
Die Beschäftigung als Aushilfskraft erfolgt im Rahmen eines kurzfristigen
Beschäftigungsverhältnisses oder auf 603-Euro-Basis (Minijob) und wird mit einem Stundenlohn von
13,90 Euro vergütet. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre.
Für folgende Aufgaben wird zusätzliche Arbeitskraft benötigt:
für die Rücknahme der ausgeliehenen Schulbücher zwischen 15. und 26. Juni, montags bis
freitags von voraussichtlich 7.30 bis 16 Uhr an den Schulstandorten in Annweiler, Bad
Bergzabern, Edenkoben, Herxheim und Maikammer-Hambach.
für die Paketierung, also das Zusammenstellen der Schulbuchpakete für das kommende
Schuljahr, vom 20. bis 31. Juli, montags bis freitags, voraussichtlich von 8 bis 16 Uhr, in
Landau.
für die Ausgabe der neuen Schulbücher vom 3. bis 6. August von voraussichtlich 7.30 bis
17 Uhr an den jeweiligen Schulstandorten in Annweiler, Bad Bergzabern, Edenkoben und
Herxheim.
Wer Interesse hat, bei der Schulbuchausleihe mitzuhelfen, sollte flexibel, teamfähig und körperlich
belastbar sein. Interessentinnen und Interessenten können sich bis zum 30. April bewerben, per E-Mail
an schulabteilung@suedliche-weinstrasse.de. Bei weiteren Fragen steht das Schulbuchteam telefonisch
unter 06341 940-180 oder per E-Mail an genannte Adresse zur Verfügung.
Bildunterschrift:
Im Schulbuchlager der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße werden zurückgegebene Bücher deponiert
beziehungsweise zu neuen Buchpaketen für das neue Schuljahr zusammengestellt. Foto: KV SÜW
Quelle: KV SÜW
Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 12:18