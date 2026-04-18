Saulheim / Ober-Saulheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Tragischer Unfall in Ober-Saulheim: Ein 79-jähriger Landwirt ist bei Weinbergsarbeiten ums Leben gekommen, nachdem sein Fahrzeuggespann umkippte. Ein Gutachten soll nun die genaue Ursache klären.

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Bei einem tragischen Arbeitsunfall in der Gemarkung Ober-Saulheim ist am frühen Samstagnachmittag ein 79-jähriger Landwirt ums Leben gekommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verlor der Mann aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann. In der Folge kippte das Gespann um und begrub den Fahrer unter sich. Der 79-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz ein Gutachten veranlasst.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 17:53