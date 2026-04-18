Mannheim – Nichts über uns ohne uns

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mannheimer Abendakademie lädt zu einem Aktionstag für gelebte
Inklusion ein
Inklusion wird immer noch oft missverstanden. Sie bedeutet nicht, wie von vielen
Institutionen, aber auch der Mehrheit der Gesellschaft angenommen, dass Menschen mit
einem Handicap zu „bemuttern“ wären. Vielmehr geht es darum, diese zu empowern, damit
sie sich selbstständig entwickeln und sich im Leben und dessen vielfältigen Bereichen so gut
wie möglich einbringen können.
Der Vortrag von Dr. Michael Blume mit einem Input von Dr. Dr. Ilya Zarrouk und eine
anschließende Diskussion, sollen den derzeitigen Stand im Bereich der Inklusion und des
dahingehenden Empowerments sowohl auf Bundes-, Landes-, als auch kommunaler Ebene
umreißen.
Wo stehen wir tatsächlich im internationalen und vor allem europäischen
Vergleich bei diesem komplexen Thema? Ist die Herausforderung, vor der wir hier stehen
nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich und ökonomisch verstanden worden?
Wie stark ausgeprägt ist weiter das Vorurteil: „Behinderte können nichts“? Geht es nicht
eher darum zu fragen: Was können eingeschränkte Personen und wie können wir sie dazu
noch mehr und vor allem strukturell dazu befähigen? Der Vortragende Ilya Zarrouk ist selbst
von Geburt an gehandicapt und hat ein sehr persönliches Bild auf dieses Thema, dass er in
den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion rücken möchte.
Dr. Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden- Württemberg und
ehemaliger Antidiskriminierungsbeauftragter des Landes spricht über Inklusion im
Allgemeinen und ordnet das Thema in den aktuellen Stand der Sozialpolitik des Landes ein.
In der Gesprächsrunde sind außerdem dabei:
– Prof. Dr. Marion Baldus, Professorin an der technischen Hochschule Mannheim
– Alexander Manz, Vorsitzender der AWO Mannheim und Vorsitzender der freien Liga der
Wohlfahrtverbände in Mannheim.
– Pfarrer Bernhard Wielandt, Landeskirchlicher Beauftragter für Gehörlosen- und
Schwerhörigenseelsorge der evangelischen Kirche Baden-Württemberg.
– Heidrun Back, katholischen Kirche Mannheim
– Jeasuthan Negeswaran, Antidiskriminierungsbüro Mannheim
Nichts über uns ohne uns: Aktionstag für gelebte Inklusion
Termin: 05.05.2026
Uhrzeit: 18:00 Uhr – 20:00 Uhr
Eintritt frei
Im barrierefreien Saal der Abendakademie steht eine Induktionsanlage zur Verfügung.
Quelle: Mannheimer Abendakademie
Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 11:41