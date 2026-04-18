Mannheim – Nichts über uns ohne uns



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Mannheimer Abendakademie lädt zu einem Aktionstag für gelebte

Inklusion ein

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Inklusion wird immer noch oft missverstanden. Sie bedeutet nicht, wie von vielen

Institutionen, aber auch der Mehrheit der Gesellschaft angenommen, dass Menschen mit

einem Handicap zu „bemuttern“ wären. Vielmehr geht es darum, diese zu empowern, damit

sie sich selbstständig entwickeln und sich im Leben und dessen vielfältigen Bereichen so gut

wie möglich einbringen können.

Der Vortrag von Dr. Michael Blume mit einem Input von Dr. Dr. Ilya Zarrouk und eine

anschließende Diskussion, sollen den derzeitigen Stand im Bereich der Inklusion und des

dahingehenden Empowerments sowohl auf Bundes-, Landes-, als auch kommunaler Ebene

umreißen.

Wo stehen wir tatsächlich im internationalen und vor allem europäischen

Vergleich bei diesem komplexen Thema? Ist die Herausforderung, vor der wir hier stehen

nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich und ökonomisch verstanden worden?

Wie stark ausgeprägt ist weiter das Vorurteil: „Behinderte können nichts“? Geht es nicht

eher darum zu fragen: Was können eingeschränkte Personen und wie können wir sie dazu

noch mehr und vor allem strukturell dazu befähigen? Der Vortragende Ilya Zarrouk ist selbst

von Geburt an gehandicapt und hat ein sehr persönliches Bild auf dieses Thema, dass er in

den Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion rücken möchte.

Dr. Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden- Württemberg und

ehemaliger Antidiskriminierungsbeauftragter des Landes spricht über Inklusion im

Allgemeinen und ordnet das Thema in den aktuellen Stand der Sozialpolitik des Landes ein.

In der Gesprächsrunde sind außerdem dabei:

– Prof. Dr. Marion Baldus, Professorin an der technischen Hochschule Mannheim

– Alexander Manz, Vorsitzender der AWO Mannheim und Vorsitzender der freien Liga der

Wohlfahrtverbände in Mannheim.

– Pfarrer Bernhard Wielandt, Landeskirchlicher Beauftragter für Gehörlosen- und

Schwerhörigenseelsorge der evangelischen Kirche Baden-Württemberg.

– Heidrun Back, katholischen Kirche Mannheim

– Jeasuthan Negeswaran, Antidiskriminierungsbüro Mannheim

Nichts über uns ohne uns: Aktionstag für gelebte Inklusion

Termin: 05.05.2026

Uhrzeit: 18:00 Uhr – 20:00 Uhr

Eintritt frei

Im barrierefreien Saal der Abendakademie steht eine Induktionsanlage zur Verfügung.

Quelle: Mannheimer Abendakademie

Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 11:41