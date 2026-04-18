Mannheim – Nachtrag: Nach Verfolgung bis in die Wohnung: Tatverdächtiger stellt sich nach Öffentlichkeitsfahndung auf Polizeirevier

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach der Veröffentlichung einer Öffentlichkeitsfahndung, im Zusammenhang mit einer Verfolgung bis zur Wohnung, hat sich am Abend des 16.04.2026 gegen 22:30 Uhr ein Zeuge gemeinsam mit dem gesuchten Mann beim Polizeirevier Neckarau gemeldet.

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Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen, der gegenüber den Beamten einräumte, die auf den Fahndungsbildern gezeigte Person zu sein.

Die weiteren Ermittlungen werden derzeit von der Kriminalpolizei fortgeführt.

Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 07:43