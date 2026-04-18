Mannheim – Adler Mannheim schlagen München und ziehen ins DEL-Finale ein

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Die Adler Mannheim haben den Einzug ins Finale der PENNY DEL perfekt gemacht. Im entscheidenden fünften Halbfinalspiel setzte sich das Team von Cheftrainer Dallas Eakins vor ausverkauftem Haus in der SAP Arena mit 4:1 gegen den EHC Red Bull München durch.
Die Adler Mannheim entschieden die Best-of-seven-Serie für sich und stehen erstmals seit mehreren Jahren wieder im Finale der Deutschen Eishockey Liga. Im Kampf um die insgesamt neunte Meisterschaft wartet nun entweder Titelverteidiger Eisbären Berlin oder Hauptrundensieger Kölner Haie auf das Team aus der Kurpfalz.
Bild Sonnick
Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 10:27