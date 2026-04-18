Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 20. April bis 26. April 2026



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor:

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Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Montag, 20. April: Oggersheim, Friesenheim und Pfingstweide;

Dienstag, 21. April: Rheingönheim, Oppau und Süd;

Mittwoch, 22. April: Mundenheim, Mitte und Nord;

Donnerstag, 23. April: Edigheim, Friesenheim und West;

Freitag, 24. April: Gartenstadt, Mundenheim und Maudach;

Samstag, 25. April: Oggersheim, Ruchheim und Oppau.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor.

Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 12:06