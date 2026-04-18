Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 20. April bis 26. April 2026

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor:
Montag, 20. April: Oggersheim, Friesenheim und Pfingstweide;
Dienstag, 21. April: Rheingönheim, Oppau und Süd;
Mittwoch, 22. April: Mundenheim, Mitte und Nord;
Donnerstag, 23. April: Edigheim, Friesenheim und West;
Freitag, 24. April: Gartenstadt, Mundenheim und Maudach;
Samstag, 25. April: Oggersheim, Ruchheim und Oppau.
Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor.
Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.
Quelle Stadt Lu
Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 12:06