Ludwigshafen – „Ein Schritt in die richtige Richtung – aber kein Durchbruch“: Stadt fordert deutlich stärkere Entlastung der Kommunen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. „Ein Schritt in die richtige Richtung – aber kein Durchbruch“: Ludwigshafen fordert deutlich stärkere Entlastung der Kommunen – Bürgermeister und Kämmerer Schwarz verlangt „Entlastung, die bei den Kommunen vollständig ankommt“

Die Stadt Ludwigshafen bewertet den am Donnerstag, 16. April 2026, vom Bundeskabinett beschlossenen Entwurf eines Länder- und Kommunalentlastungsgesetzes (LKEG) als wichtigen, aber unzureichenden Schritt zur Stabilisierung der kommunalen Finanzen. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass der Bund die Länder in den Jahren 2026 bis 2029 bei der Entlastung ihrer Kommunen von übermäßigen Liquiditätskrediten unterstützt. Ziel ist es, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Städte und Gemeinden zu sichern und strukturelle Haushaltsprobleme abzumildern.

Ludwigshafens Bürgermeister und Kämmerer Andreas Schwarz wertet dies generell als Schritt in die richtige Richtung. „Dass der Bund sich erstmals systematisch an der Lösung der kommunalen Altschuldenproblematik beteiligt, ist ausdrücklich zu begrüßen. Für Städte wie Ludwigshafen ist jede Entlastung bei den Liquiditätskrediten ein wichtiger Baustein“, erklärt er hierzu. Zugleich macht die Stadt deutlich, dass das vorgesehene Entlastungsvolumen bei weitem nicht ausreiche, um die tatsächliche Finanzlage der Kommunen nachhaltig zu verbessern.

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„Wir sprechen bundesweit über kommunale Defizite in zweistelliger Milliardenhöhe und massiv steigenden Kassenkrediten. Dem gegenüber stehen vergleichsweise geringe Entlastungsbeträge. Das passt schlicht nicht zusammen“, führt Schwarz weiter aus. Nach Einschätzung der kommunalen Spitzenverbände droht ein Großteil der Mittel zudem nicht in vollem Umfang bei den Kommunen anzukommen, da die Weitergabe über die Länder erfolgt und nicht verbindlich geregelt ist.

Hierzu stellt der Kämmerer klar: „Es darf nicht passieren, dass die Mittel auf dem Weg über die Länder versickern. Was als kommunale Entlastung angekündigt wird, muss auch vollständig bei den Städten ankommen – alles andere wäre politisch nicht vermittelbar.“

Die Stadt Ludwigshafen fordert daher im weiteren Gesetzgebungsverfahren Folgendes:

– eine deutliche Aufstockung der Mittel zur Altschuldenentlastung,

– verbindliche Regelungen zur Weiterleitung der Bundesmittel an die Kommunen sowie strukturelle Verbesserungen der kommunalen Finanzausstattung.

„Ohne eine echte, strukturelle Finanzreform werden wir die kommunalen Haushalte nicht nachhaltig stabilisieren. Einzelmaßnahmen reichen nicht mehr aus – wir brauchen eine klare politische Priorität für handlungsfähige Städte“, unterstreicht Schwarz abschließend. Die Stadt Ludwigshafen werde den weiteren Gesetzgebungsprozess kritisch begleiten und sich weiterhin aktiv für eine substanzielle Verbesserung der kommunalen Finanzlage einsetzen.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 08:09