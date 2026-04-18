Landau – Gleichstellung neu gedacht: Landau sucht Ideen!



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie kann Gleichstellung in Landau noch besser gelingen?

Welche Ideen, Wünsche oder Visionen gibt es für eine Stadt, in der alle die gleichen Chancen haben?

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Beim Ideenstammtisch der städtischen Gleichstellungsstelle am Dienstag,

28. April, geht es um genau diese Fragen. Um 19 Uhr öffnet der Trifels-Hub in

der Theaterstraße 10 seine Türen für alle, die mitdenken, mitreden und

mitgestalten wollen.

Ganz ohne Agenda, dafür mit viel Raum für Austausch: Hier kann alles auf den

Tisch – von kleinen Alltagsideen bis zu großen Visionen. Egal ob konkret,

spontan oder noch nicht ganz zu Ende gedacht: Jede Perspektive ist willkommen.

Mit dabei ist Gleichstellungsbeauftragte Laura Hess, die zuhört, Fragen

aufnimmt und Impulse direkt mitnimmt. Der Stammtisch lebt vom offenen

Gespräch, neuen Blickwinkeln und dem gemeinsamen Wunsch, Landau noch ein

Stück gerechter zu machen.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Um Anmeldung an gleichstellungsstelle@landau.de wird gebeten.

Die Veranstaltung ist Teil der Aktionswochen „Landau Fairändern“, die dazu

einladen, Gleichstellung neu zu denken, ins Gespräch zu kommen und

gemeinsam etwas zu bewegen. Alle Veranstaltungen von „Landau Fairändern“

gibt es im Netz auf www.landau.de/fairaendern.

Bildunterschrift: Gleichstellungsbeauftragte Laura Hess freut sich auf viele Gäste

beim Ideenstammtisch am 28. April. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 12:12