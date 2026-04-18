Landau – Gleichstellung neu gedacht: Landau sucht Ideen!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie kann Gleichstellung in Landau noch besser gelingen?
Welche Ideen, Wünsche oder Visionen gibt es für eine Stadt, in der alle die gleichen Chancen haben?
Beim Ideenstammtisch der städtischen Gleichstellungsstelle am Dienstag,
28. April, geht es um genau diese Fragen. Um 19 Uhr öffnet der Trifels-Hub in
der Theaterstraße 10 seine Türen für alle, die mitdenken, mitreden und
mitgestalten wollen.
Ganz ohne Agenda, dafür mit viel Raum für Austausch: Hier kann alles auf den
Tisch – von kleinen Alltagsideen bis zu großen Visionen. Egal ob konkret,
spontan oder noch nicht ganz zu Ende gedacht: Jede Perspektive ist willkommen.
Mit dabei ist Gleichstellungsbeauftragte Laura Hess, die zuhört, Fragen
aufnimmt und Impulse direkt mitnimmt. Der Stammtisch lebt vom offenen
Gespräch, neuen Blickwinkeln und dem gemeinsamen Wunsch, Landau noch ein
Stück gerechter zu machen.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Um Anmeldung an gleichstellungsstelle@landau.de wird gebeten.
Die Veranstaltung ist Teil der Aktionswochen „Landau Fairändern“, die dazu
einladen, Gleichstellung neu zu denken, ins Gespräch zu kommen und
gemeinsam etwas zu bewegen. Alle Veranstaltungen von „Landau Fairändern“
gibt es im Netz auf www.landau.de/fairaendern.
Bildunterschrift: Gleichstellungsbeauftragte Laura Hess freut sich auf viele Gäste
beim Ideenstammtisch am 28. April. (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 12:12