Landau – Geschwindigkeitskontrollen in Offenbach



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Morgen des 17.04.2026 zwischen 10 Uhr und 11 Uhr führte die Polizeiinspektion Landau Geschwindigkeitskontrollen in der Germersheimer Straße durch. Ziel der Kontrollmaßnahmen war die Stärkung der dortigen Verkehrssicherheit.

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Bei den Kontrollen erfassten die Polizeikräfte bei erlaubten 50 km/h insgesamt acht Geschwindigkeitsverstöße. Der Spitzenreiter lag hierbei bei 72 km/h. Des Weiteren wurde ein Verkehrsteilnehmer ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt. Die Fahrzeugführer erwartet nun ein entsprechendes Bußgeld.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 12:51