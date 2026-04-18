Herxheim – Fälschungsmerkale bei Führerschein erkannt

Herxheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 16.04.2026 wurde gegen 17:20 Uhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer in der Holzgasse in Herxheim einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er während der Fahrt nicht angeschnallt war.

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Der Mann legte den kontrollierenden Beamten einen slowenischen Führerschein vor. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass für den Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorliegt. Zudem konnten an dem vorgelegten Dokument mehrere Fälschungsmerkmale erkannt werden.

Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 12:37