Heidelberg: B37/BAB 656 – Kreuz Heidelberg, gestürzter Motorradfahrer



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend gegen 20:10 Uhr verlor ein 26-jähriger Motorradfahrer aufgrund einer Bodenwelle auf der Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad und fiel hierdurch auf die Fahrbahn.

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Da eine schwerere Verletzung zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Diesbezüglich und zur Unfallaufnahme musste die BAB 656 kurzfristig bis 20:50 Uhr gesperrt werden. Es stellte sich heraus, dass der 26-Jährige glücklicherweise lediglich leicht verletzt wurde. Der Verkehrsdienst Mannheim, Verkehrsgruppe Bundesautobahn hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 12:40