Frankenthal – führt neues Wechselrahmen-System für Plakatierung ein



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Frankenthal führt ein neues, einheitliches Plakatiersystem im gesamten

Stadtgebiet ein und setzt damit einen weiteren wichtigen Baustein ihrer Gesamtstrategie zur

Aufwertung des öffentlichen Raums um. Ab dem 16. April werden an 120 Standorten im

Stadtgebiet sogenannte Wechselrahmen installiert, in denen künftig ausschließlich Plakate

im einheitlichen DIN-A0-Format angebracht werden dürfen.

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Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer betont die Bedeutung der Maßnahme im

Zusammenhang der städtischen Gesamtentwicklung: „Wir schaffen damit Ordnung, Klarheit

und Verlässlichkeit, aber vor allem auch ein besser lesbares und gepflegtes

Erscheinungsbild im öffentlichen Raum. Unser Ziel ist eine Innenstadt und ein Stadtgebiet, in

dem Informationen sichtbar sind, ohne den öffentlichen Raum zu überfrachten.“

Ausgangslage: zunehmende Unordnung im öffentlichen Raum

In den vergangenen Jahren hat sich im Stadtgebiet zunehmend eine unübersichtliche

Plakatierung entwickelt. Neben nicht zulässigen Formaten an nicht vorgesehenen Orten kam

es vermehrt zu Wildplakatierungen sowie zu einer Vielzahl unterschiedlich angebrachter

Werbeträger.

Insbesondere entlang stark frequentierter Verkehrsachsen führte dies zu einem heterogenen

und teils unruhigen Gesamteindruck im öffentlichen Raum. Gleichzeitig stieg der Aufwand für

Kontrolle, Entfernung und Nachverfolgung deutlich an.

Mit dem neuen System reagiert die Stadtverwaltung auf diese Entwicklung und schafft eine

klare, einheitliche und nachvollziehbare Struktur.

Einheitliches System für mehr Übersicht und weniger Wildplakatierung

Die neuen Wechselrahmen werden durch die Firma MW Plakatierservice geliefert und

installiert. Das eingesetzte System basiert auf einem in den Niederlanden etablierten und

patentierten Format („Duo quick A0“) und ermöglicht eine geordnete, doppelseitige

Plakatierung.

Ziel der Neuregelung ist es, die bisherige heterogene Plakatierungslandschaft im Stadtgebiet

zu bündeln und dauerhaft zu strukturieren. Damit sollen insbesondere Wildplakatierungen

reduziert, unübersichtliche Plakatansammlungen vermieden und die Sichtbarkeit städtischer

sowie kultureller Veranstaltungen verbessert werden.

Die Installation der 120 Rahmen erfolgt zwischen dem 16. und 18. April. Während der

Übergangsphase werden die Rahmen zunächst mit Platzhalterplakaten bestückt, die unter

anderem auf städtische Angebote wie die Personalkampagne und den Wochenmarkt

hinweisen.

Plakatierung künftig ausschließlich im Wechselrahmen

Nach der vollständigen Installation gilt künftig eine klare Regelung: Plakate dürfen

ausschließlich in den städtischen Wechselrahmen angebracht werden. Vorgesehen ist

zunächst der Einsatz von Hohlkammerplakaten im DIN-A0-Format. Die Standorte werden

dabei bewusst reduziert und neu geordnet.

Oberbürgermeister Dr. Meyer erklärt dazu: „Das bisherige Durcheinander im Stadtgebiet wird

damit der Vergangenheit angehören. Das neue System sorgt für klare Strukturen, bessere

Lesbarkeit und ein insgesamt gepflegteres Erscheinungsbild. Gleichzeitig erhöhen wir auch

die Verkehrssicherheit, da unkontrollierte Plakatierungen künftig entfallen.“

Mehr Effizienz, weniger Aufwand, mehr Sicherheit

Mit der Einführung des neuen Systems werden zugleich die Abläufe in der Verwaltung

deutlich vereinfacht. Durch die klar definierten Standorte und einheitlichen Formate entsteht

ein erheblich reduzierter Kontroll- und Reinigungsaufwand.

Auch die Verkehrssicherheit wird verbessert, da Plakatierungen künftig nicht mehr in

unübersichtlichen oder sicherheitskritischen Bereichen erfolgen können. Die neuen

Strukturen sorgen damit nicht nur für mehr Ordnung, sondern auch für effizientere

Verwaltungsprozesse.

Die Beschaffung, Organisation und Koordination erfolgen zentral über die

Wirtschaftsförderung sowie das Stadtmarketing in Zusammenarbeit mit dem Bereich

Bürgerdienste, Ordnung und Umwelt.

Trotz der Neustrukturierung bleibt die Vielfalt der Werbemöglichkeiten im Stadtgebiet

erhalten. Neben den neuen Wechselrahmen stehen weiterhin klassische Litfaßsäulen,

externe Werbeanlagen sowie digitale City-Light-Formate zur Verfügung.

Damit bleibt ein breites Spektrum an Werbe- und Informationsmöglichkeiten bestehen, das

unterschiedliche Bedürfnisse von Veranstaltern, Unternehmen und Institutionen abdeckt –

jedoch künftig in klar geregelten und geordneten Strukturen.

Teil einer umfassenden Innenstadtstrategie

Die Einführung des neuen Plakatiersystems ist Teil einer umfassenden städtischen Strategie

zur Aufwertung des öffentlichen Raums. Bereits mit der neuen Sondernutzungssatzung und

den ergänzenden Gestaltungsrichtlinien hat die Stadt klare Rahmenbedingungen für ein

einheitlicheres Erscheinungsbild geschaffen. Diese traten zum 1. Januar 2026 in Kraft.

Die Neuregelung umfasst unter anderem Vorgaben für Außengastronomie, Warenauslagen,

Kundenstopper sowie die Qualität von Möblierungen im öffentlichen Raum. Ziel ist es, die

Aufenthaltsqualität zu verbessern, Barrieren abzubauen und ein harmonisches Stadtbild zu

schaffen.

Auch die Plakatierung wurde dabei grundlegend neu geregelt: Künftig gilt ein einheitliches,

reduziertes und klar strukturiertes System mit festen Standorten, definierten Laufzeiten und

einheitlichen Formaten.

Stadt reagiert auf Entwicklung im öffentlichen Raum

Hintergrund der Reform ist auch die in den vergangenen Jahren gestiegene Plakatdichte im

Stadtgebiet, insbesondere entlang der Hauptverkehrsachsen. Unterschiedliche Formate,

Materialien und teils langanhaltende Aushänge haben zunehmend zu einem unruhigen

Stadtbild geführt.

Mit der Einführung des neuen Systems reagiert die Stadtverwaltung auf diese Entwicklung

und schafft verbindliche, einheitliche Strukturen.

„Wir regulieren nicht, um zu bremsen, sondern um zu ermöglichen – im Sinne von Maß und

Mitte“, so Dr. Meyer. „Frankenthal soll ein Ort bleiben, an dem Veranstaltungen sichtbar sind,

aber das Stadtbild gleichzeitig geordnet und einladend wirkt.“

Schrittweise Umsetzung

Die Stadt betont, dass die Umstellung schrittweise erfolgt und zunächst eine

Erprobungsphase vorgesehen ist. In dieser Zeit werden bestehende lose Plakatierungen

sukzessive in das neue System überführt.

Gleichzeitig ist das Projekt Teil eines größeren Maßnahmenpakets zur Attraktivierung der

Innenstadt. Dazu gehören unter anderem die Grundreinigung der Fußgängerzone,

Verbesserungen in der Beschilderung, zusätzliche Begrünungsmaßnahmen sowie die

Weiterentwicklung der Radverkehrsführung.

Gemeinsames Ziel: mehr Ordnung und Qualität im öffentlichen Raum

Mit dem neuen Wechselrahmen-System setzt Frankenthal einen weiteren sichtbaren Schritt

in Richtung eines geordneten, modernen und hochwertigen öffentlichen Raums.

„Wir machen Frankenthal Schritt für Schritt klarer, gepflegter und lebenswerter“, so

Oberbürgermeister Dr. Meyer abschließend. „Das neue Plakatierungssystem ist dafür ein

wichtiger Baustein.“

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 11:59