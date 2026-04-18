Frankenthal – führt neues Wechselrahmen-System für Plakatierung ein

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Frankenthal führt ein neues, einheitliches Plakatiersystem im gesamten
Stadtgebiet ein und setzt damit einen weiteren wichtigen Baustein ihrer Gesamtstrategie zur
Aufwertung des öffentlichen Raums um. Ab dem 16. April werden an 120 Standorten im
Stadtgebiet sogenannte Wechselrahmen installiert, in denen künftig ausschließlich Plakate
im einheitlichen DIN-A0-Format angebracht werden dürfen.
Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer betont die Bedeutung der Maßnahme im
Zusammenhang der städtischen Gesamtentwicklung: „Wir schaffen damit Ordnung, Klarheit
und Verlässlichkeit, aber vor allem auch ein besser lesbares und gepflegtes
Erscheinungsbild im öffentlichen Raum. Unser Ziel ist eine Innenstadt und ein Stadtgebiet, in
dem Informationen sichtbar sind, ohne den öffentlichen Raum zu überfrachten.“
Ausgangslage: zunehmende Unordnung im öffentlichen Raum
In den vergangenen Jahren hat sich im Stadtgebiet zunehmend eine unübersichtliche
Plakatierung entwickelt. Neben nicht zulässigen Formaten an nicht vorgesehenen Orten kam
es vermehrt zu Wildplakatierungen sowie zu einer Vielzahl unterschiedlich angebrachter
Werbeträger.
Insbesondere entlang stark frequentierter Verkehrsachsen führte dies zu einem heterogenen
und teils unruhigen Gesamteindruck im öffentlichen Raum. Gleichzeitig stieg der Aufwand für
Kontrolle, Entfernung und Nachverfolgung deutlich an.
Mit dem neuen System reagiert die Stadtverwaltung auf diese Entwicklung und schafft eine
klare, einheitliche und nachvollziehbare Struktur.
Einheitliches System für mehr Übersicht und weniger Wildplakatierung
Die neuen Wechselrahmen werden durch die Firma MW Plakatierservice geliefert und
installiert. Das eingesetzte System basiert auf einem in den Niederlanden etablierten und
patentierten Format („Duo quick A0“) und ermöglicht eine geordnete, doppelseitige
Plakatierung.
Ziel der Neuregelung ist es, die bisherige heterogene Plakatierungslandschaft im Stadtgebiet
zu bündeln und dauerhaft zu strukturieren. Damit sollen insbesondere Wildplakatierungen
reduziert, unübersichtliche Plakatansammlungen vermieden und die Sichtbarkeit städtischer
sowie kultureller Veranstaltungen verbessert werden.
Die Installation der 120 Rahmen erfolgt zwischen dem 16. und 18. April. Während der
Übergangsphase werden die Rahmen zunächst mit Platzhalterplakaten bestückt, die unter
anderem auf städtische Angebote wie die Personalkampagne und den Wochenmarkt
hinweisen.
Plakatierung künftig ausschließlich im Wechselrahmen
Nach der vollständigen Installation gilt künftig eine klare Regelung: Plakate dürfen
ausschließlich in den städtischen Wechselrahmen angebracht werden. Vorgesehen ist
zunächst der Einsatz von Hohlkammerplakaten im DIN-A0-Format. Die Standorte werden
dabei bewusst reduziert und neu geordnet.
Oberbürgermeister Dr. Meyer erklärt dazu: „Das bisherige Durcheinander im Stadtgebiet wird
damit der Vergangenheit angehören. Das neue System sorgt für klare Strukturen, bessere
Lesbarkeit und ein insgesamt gepflegteres Erscheinungsbild. Gleichzeitig erhöhen wir auch
die Verkehrssicherheit, da unkontrollierte Plakatierungen künftig entfallen.“
Mehr Effizienz, weniger Aufwand, mehr Sicherheit
Mit der Einführung des neuen Systems werden zugleich die Abläufe in der Verwaltung
deutlich vereinfacht. Durch die klar definierten Standorte und einheitlichen Formate entsteht
ein erheblich reduzierter Kontroll- und Reinigungsaufwand.
Auch die Verkehrssicherheit wird verbessert, da Plakatierungen künftig nicht mehr in
unübersichtlichen oder sicherheitskritischen Bereichen erfolgen können. Die neuen
Strukturen sorgen damit nicht nur für mehr Ordnung, sondern auch für effizientere
Verwaltungsprozesse.
Die Beschaffung, Organisation und Koordination erfolgen zentral über die
Wirtschaftsförderung sowie das Stadtmarketing in Zusammenarbeit mit dem Bereich
Bürgerdienste, Ordnung und Umwelt.
Trotz der Neustrukturierung bleibt die Vielfalt der Werbemöglichkeiten im Stadtgebiet
erhalten. Neben den neuen Wechselrahmen stehen weiterhin klassische Litfaßsäulen,
externe Werbeanlagen sowie digitale City-Light-Formate zur Verfügung.
Damit bleibt ein breites Spektrum an Werbe- und Informationsmöglichkeiten bestehen, das
unterschiedliche Bedürfnisse von Veranstaltern, Unternehmen und Institutionen abdeckt –
jedoch künftig in klar geregelten und geordneten Strukturen.
Teil einer umfassenden Innenstadtstrategie
Die Einführung des neuen Plakatiersystems ist Teil einer umfassenden städtischen Strategie
zur Aufwertung des öffentlichen Raums. Bereits mit der neuen Sondernutzungssatzung und
den ergänzenden Gestaltungsrichtlinien hat die Stadt klare Rahmenbedingungen für ein
einheitlicheres Erscheinungsbild geschaffen. Diese traten zum 1. Januar 2026 in Kraft.
Die Neuregelung umfasst unter anderem Vorgaben für Außengastronomie, Warenauslagen,
Kundenstopper sowie die Qualität von Möblierungen im öffentlichen Raum. Ziel ist es, die
Aufenthaltsqualität zu verbessern, Barrieren abzubauen und ein harmonisches Stadtbild zu
schaffen.
Auch die Plakatierung wurde dabei grundlegend neu geregelt: Künftig gilt ein einheitliches,
reduziertes und klar strukturiertes System mit festen Standorten, definierten Laufzeiten und
einheitlichen Formaten.
Stadt reagiert auf Entwicklung im öffentlichen Raum
Hintergrund der Reform ist auch die in den vergangenen Jahren gestiegene Plakatdichte im
Stadtgebiet, insbesondere entlang der Hauptverkehrsachsen. Unterschiedliche Formate,
Materialien und teils langanhaltende Aushänge haben zunehmend zu einem unruhigen
Stadtbild geführt.
Mit der Einführung des neuen Systems reagiert die Stadtverwaltung auf diese Entwicklung
und schafft verbindliche, einheitliche Strukturen.
„Wir regulieren nicht, um zu bremsen, sondern um zu ermöglichen – im Sinne von Maß und
Mitte“, so Dr. Meyer. „Frankenthal soll ein Ort bleiben, an dem Veranstaltungen sichtbar sind,
aber das Stadtbild gleichzeitig geordnet und einladend wirkt.“
Schrittweise Umsetzung
Die Stadt betont, dass die Umstellung schrittweise erfolgt und zunächst eine
Erprobungsphase vorgesehen ist. In dieser Zeit werden bestehende lose Plakatierungen
sukzessive in das neue System überführt.
Gleichzeitig ist das Projekt Teil eines größeren Maßnahmenpakets zur Attraktivierung der
Innenstadt. Dazu gehören unter anderem die Grundreinigung der Fußgängerzone,
Verbesserungen in der Beschilderung, zusätzliche Begrünungsmaßnahmen sowie die
Weiterentwicklung der Radverkehrsführung.
Gemeinsames Ziel: mehr Ordnung und Qualität im öffentlichen Raum
Mit dem neuen Wechselrahmen-System setzt Frankenthal einen weiteren sichtbaren Schritt
in Richtung eines geordneten, modernen und hochwertigen öffentlichen Raums.
„Wir machen Frankenthal Schritt für Schritt klarer, gepflegter und lebenswerter“, so
Oberbürgermeister Dr. Meyer abschließend. „Das neue Plakatierungssystem ist dafür ein
wichtiger Baustein.“
Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal
Zuletzt aktualisiert am 18. April 2026, 11:59