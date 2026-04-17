Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagnachmittag (17.04.2026) kam es gegen 15:30 Uhr auf der Brunhildenbrücke in Worms zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften.

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Nach bisherigen Erkenntnissen sprang eine Person von der Brücke und prallte auf ein darunter stehendes Fahrzeug. Die Person wurde dabei verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Nach aktuellem Stand befindet sich die verletzte Person in einem stabilen Zustand. Weitere Details zum Gesundheitszustand sind derzeit nicht bekannt.

Während des Einsatzes kam es im Bereich der Brunhildenbrücke zu Einschränkungen im Straßenverkehr.

Die Polizei Worms hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens aufgenommen.

Hinweis für Betroffene:

Sollten Sie selbst von belastenden Gedanken betroffen sein, erhalten Sie rund um die Uhr Hilfe bei der Telefonseelsorge unter den kostenfreien Rufnummern 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222. Weitere Informationen und Online-Beratung finden Sie unter www.telefonseelsorge.de

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Zuletzt aktualisiert am 17. April 2026, 20:21