Speyer – Netzwerk für Arbeit und Ausbildung – Fachkräftegewinnung im Fokus

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Speyer lädt Unternehmen und Arbeitgeber*innen aus Speyer zum nächsten Treffen des „Netzwerks für Arbeit und Ausbildung“ ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 29. April 2026, um 16 Uhr im Stadtratssitzungssaal (Rathausrückgebäude, Maximilianstraße 12) statt. Das Netzwerk bietet eine Plattform für den Austausch zwischen lokalen Unternehmen, Schulen und relevanten Institutionen wie der Agentur für Arbeit sowie der Industrie- und Handelskammer. Ziel ist es, gemeinsam Strategien zur Gewinnung und Sicherung von Fachkräften sowie Auszubildenden zu entwickeln und den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken. Im Fokus der Veranstaltung steht ein Expertenvortrag von Markus Ley, Geschäftsführer der LeySelect GmbH. Als erfahrener Spezialist im Bereich Recruiting gibt er praxisnahe Einblicke in aktuelle Entwicklungen und wirksame Strategien der Personalgewinnung – zugeschnitten auf die Bedarfe von Unternehmen. Ergänzt wird das Programm durch einen Beitrag von Gregor Flörchinger, Standortleiter des Technik Museums Speyer. Er gewährt Einblicke in die Personalarbeit des Unternehmens und zeigt anhand praxisnaher Beispiele, wie Fachkräftegewinnung und -bindung im Unternehmensalltag erfolgreich umgesetzt wird. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Arbeitgeber*innen und Personalverantwortliche aus Speyer. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Interessierte werden gebeten, sich per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt-speyer.de anzumelden.

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Quelle

Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 17. April 2026, 13:25