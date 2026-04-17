Schwetzingen – Beratung zum Thema Stillen – Tipps und Austausch beim Stillcafé der GRN-Klinik Schwetzingen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Für Schwangere und frischgebackene Eltern gibt es wieder die Möglichkeit, sich persönlich mit anderen über das Stillen auszutauschen oder beraten zu lassen. Zwei Mal im Monat findet das Stillcafé statt. Hebamme Diana Sachs steht den Teilnehmenden mit Rat und Tat zur Seite und berät bei Stillproblemen. Die nächsten Termine des Stillcafés sind am 28. April und 12. Mai. Das Stillcafé findet um 11 Uhr im Stillzimmer der GRN-Klinik Schwetzingen statt und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Angebote zum Thema Stillen finden Interessierte im Internet unter https://www.grn.de/schwetzingen/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/schwerpunkte/geburtshilfe/nach-der-geburt

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Tag der Offenen Tür



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Zuletzt aktualisiert am 17. April 2026, 13:35