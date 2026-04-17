Schwetzingen – BAB 6 – Ladung verloren und Unfall verursacht – Zeugen und Geschädigte gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor am Donnerstagabend auf der A 6 bei Schwetzingen einen Teil seiner Ladung und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall. Der Unbekannte fuhr einfach weiter. Ein Unbekannter war kurz vor 18 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim und dem Autobahndreieck Hockenheim verlor er einen Abzieher für Teer von seinem Fahrzeug. Dieser blieb auf der linken Fahrspur auf der Fahrbahn liegen. Der Unbekannte bemerkte dies nicht und fuhr einfach weiter. Ein 44-jähriger Mann, der mit seinem Skoda den linken Fahrstreifen befuhr, bemerkte den Gegenstand, konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig ausweichen und überfuhr den Abzieher. Dabei wurde am Fahrzeugboden die Kraftstoffleitung beschädigt. Hierdurch wurde die linke Fahrspur auf einer Länge von rund 200 Metern durch ausgetretenen Kraftstoff verunreinigt. Im weiteren Verlauf wurde die rechte Fahrspur der A 61 in Richtung Speyer auf einer Strecke von mehreren hundert Metern ebenfalls verunreinigt, bis der Skoda-Fahrer den Kraftstoffverlust bemerkte und anhielt.

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Ein Zeuge wurde auf den Unfall aufmerksam und notierte sich das Kennzeichen den Unbekannten. Nach der Unfallaufnahme wurde der verunreinigte Bereich abgesichert. Durch die Autobahnmeisterei wurde der Gegenstand von der Fahrbahn entfernt und die Verunreinigungen beseitigt. Die weiteren Ermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an. Weitere Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug sowie dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06227/35826-0 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 17. April 2026, 14:22