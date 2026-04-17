Ein ausgesetzter Hundewelpe sorgt in Nieder-Olm für Bestürzung: Das Tier wurde an einem Zaun angebunden aufgefunden. Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise.

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Nieder-Olm / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstagabend (16.04.2026) gegen kurz nach 19:00 Uhr entdeckten aufmerksame Zeugen an einem Wirtschaftsweg zwischen einem Baumarkt und der Autobahn 63 einen offensichtlich ausgesetzten Hundewelpen.

Das Tier war an einem Zaun angebunden und sich selbst überlassen worden. Die verständigte Polizei stellte den Welpen sicher und kümmerte sich um die weitere Versorgung.

Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf den oder die Eigentümer des Hundes. Zudem ist das Tier nicht mit einem Transponder (Chip) gekennzeichnet, was die Ermittlungen zusätzlich erschwert.

Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer hat das Aussetzen des Hundes beobachtet oder kann Hinweise auf den Besitzer geben? Auch Personen, die den Welpen möglicherweise kennen, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 3: 06131 6534350

pimainz3@polizei.rlp.de

Quelle: Polizeipräsidium Mainz

Redaktion: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 17. April 2026, 20:36