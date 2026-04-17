Mutterstadt/Schifferstadt – Verkehrskontrollen

Mutterstadt/Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmittag, dem 16.04.2026, wurde im Rahmen einer europaweiten Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeitskontrollen im Zeitraum von 11:45 bis 12:30 Uhr eine Kontrollstelle an der L 530 eingerichtet. Es konnten drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, das schnellste Fahrzeug wurde mit 99 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Gegen einen Autofahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da er absichtlich den Motor aufheulen ließ. Außerdem wurde eine Kotrollstelle an der L 454 auf Höhe der Kreisbauschuttdeponie von 13:00 bis 13:40 Uhr eingerichtet wobei fünf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden konnten. Der Spitzenreiter erreichte hier eine Geschwindigkeit von 92 km/h bei erlaubten 70 km/h. Weiterhin hatten zwei Fahrer ihren Führerschein nicht dabei und ein Fahrer hatte seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt. An einem Fahrzeug konnte ein technischer Mangel festgestellt werden.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 17. April 2026, 14:20