Mosbach – Es ging um die Zukunft Europas – Berufsbildungswerk (BBW) Mosbach-Heidelberg lebt mit Projekttag „Discover EU“ den Europagedanken

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie machen wir Europa zukunftsfest? An dieser Frage konnten Schülerinnen und Schüler des Berufsbildungswerks (BBW) Mosbach-Heidelberg in Mosbach im Rahmen des Projekts „Discover EU“ arbeiten. Die Berufsschule des BBW trägt seit vergangenem Jahr den vom baden-württembergischen Kultusministerium vergebenen Titel „Europaschule Baden-Württemberg“ und fördert regelmäßig mit Aktionen und Veranstaltungen die Idee der europäischen Einigung. Die Einführung zum Projekttag „Discover EU“ kam von Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp. Das Stadtoberhaupt erzählte vom regelmäßigen Austausch mit anderen europäischen Bürgermeistern, nannte die EU das „größte Friedensprojekt auf der Welt“ und lobte die teilnehmenden BBW-Auszubildenden: „Vielen Dank, dass ihr euch um Europa kümmert.“

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Anschauliches Wissen über die Europäische Union vermittelten beim Projekttag Renke Deckarm, Repräsentant der EU-Kommission in Deutschland, und Hannes Lauter vom Europe-Direct-Zentrum in Karlsruhe. Bei einem Quiz konnten die BBW-Jugendlichen ihr Wissen über Europa und dessen Institutionen beweisen, bevor es unter Moderation von Hannes Lauter und BBW-Lehrkraft Nils Fischer in Arbeitsgruppen um die Ideen der Auszubildenden für die Zukunft der EU ging. Diese waren teils sehr konkret. „Wir haben vorgeschlagen, Maßnahmen gegen die Inflation zu treffen“, erklärte eine Teilnehmerin. „Denn alles wird teurer, und Menschen mit wenig Geld können sich immer weniger leisten.“

Viele weitere Vorschläge wie mehr Tierschutz und bessere Ausstattung für Schulen waren am Ende der Veranstaltung auf bunten Plakaten zu lesen. Was zeigt: Die Identifikation und das Engagement für die Zukunft der EU ist da – jedenfalls am Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg.

Quelle

Foto: Andreas Lang

Zuletzt aktualisiert am 17. April 2026, 13:33