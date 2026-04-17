Spektakulärer Einsatz im Mannheimer Hafen: Ein Mann kletterte auf einen Verladekran und kettete sich fest – Polizei und Feuerwehr rückten aus.

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Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagmorgen (17.04.2026) kam es gegen 08:30 Uhr auf einem Werksgelände im Bereich Mühlauhafen zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Ein 41-jähriger Mann war auf einen Verladekran geklettert und kettete sich dort zunächst fest. Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizeistation Mannheim konnten die Person vor Ort feststellen und zogen die Feuerwehr Mannheim hinzu, um die Kette zu lösen.

Im weiteren Verlauf zeigte sich der Mann unkooperativ und nutzte einen günstigen Moment, um über eine enge und steile Metallleiter noch weiter nach oben zu klettern. Er befand sich schließlich in etwa 4 bis 5 Metern Höhe.

Nachdem alle Maßnahmen zur Deeskalation ausgeschöpft waren, griffen Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz ein. Der 41-Jährige wurde schließlich gegen 12:44 Uhr widerstandslos festgenommen.

Im Anschluss wurde er an die Wasserschutzpolizeistation Mannheim übergeben.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen, unter anderem wegen Hausfriedensbruchs.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Redaktion: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 17. April 2026, 21:12