Ludwigshafen – Nachhaltigkeit als Führungsaufgabe im Fokus – Nächster Online-Frauensalon am 4. Mai

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachhaltigkeit ist längst kein „Nice-to-have“ mehr, sondern eine zentrale Führungsaufgabe. Unter dem Titel „Lästig? Vielleicht. Ignorierbar? Definitiv nicht! – Nachhaltigkeit als Führungsaufgabe“ lädt die Akademie für Frauen im Heinrich Pesch Haus am Montag, 4. Mai 2026, von 19:00 bis 20:00 Uhr zu einem digitalen Frauensalon ein. Die kostenfreie Online-Veranstaltung richtet sich an Frauen in Führungspositionen sowie an alle Interessierten, die sich mit den Herausforderungen und Chancen nachhaltigen Handelns im beruflichen Kontext auseinandersetzen möchten. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Nachhaltigkeit sinnvoll in den Arbeitsalltag integriert werden kann – nicht als zusätzliche Belastung, sondern als strategischer Hebel für Teamentwicklung, Motivation und Zusammenarbeit. Als Impulsgeberin wird Gise Ruprecht erwartet. Die Geschäftsführerin von GreenShift bringt langjährige Erfahrung in der Qualifizierung und betrieblichen Bildung mit. In ihrem Beitrag zeigt sie auf, wie Organisationen nachhaltige Veränderungen anstoßen, ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren und gleichzeitig ihren positiven Einfluss – den sogenannten „ökologischen Handabdruck“ – vergrößern können.

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Im interaktiven Austausch werden unter anderem folgende Fragen diskutiert:

Wie kann Nachhaltigkeit im Team motivierend gestaltet werden?

Welche konkreten Handlungsspielräume haben Führungskräfte?

Wie lassen sich Mitarbeitende aktiv einbinden und begeistern?

Der Frauensalon knüpft an die Tradition der Salonkultur an, die seit jeher Raum für Dialog, neue Perspektiven und Vernetzung bietet. Ziel des Formats ist es, Frauen in ihrer Führungsrolle zu stärken, den Austausch über zentrale gesellschaftliche Themen zu fördern und Impulse für mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Arbeitswelt zu setzen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org erforderlich.

Quelle

Bild: canva.com

Zuletzt aktualisiert am 17. April 2026, 10:16