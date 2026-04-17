Ludwigshafen – Armin Grau MdB: Studie des IMK: Mehr Zuwanderung und ein höheres Beschäftigungsniveau wirksamste rentenpolitische Maßnahmen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu den aktuellen Forschungsergebnissen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung äußert sich der Sprecher für Arbeit und Soziales und Rentenexperte der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Armin Grau, wie folgt:

INSERAT

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„Der Bericht zeigt in überzeugender Weise, welche Maßnahmen zur Stabilisierung der gesetzlichen Renten beitragen und welche nicht. Hilfreich sind vor allem eine erhöhte Zuwanderung und eine verbesserte Ausschöpfung des inländischen Erwerbspotenzials. Dagegen ist der Vorschlag der Jungen Gruppe der Union, das Rentenniveau nach 2031 rasch abzusenken, auch für die junge Generation nicht hilfreich.

Eine Erhöhung der Zuwanderung von jährlich 250.000 auf 350.000 Personen pro Jahr, was dem durchschnittlichen Wanderungssaldo der Jahre 1990 bis 2021 entspricht, dämpft den Beitragssatzanstieg spürbar und führt zu höheren Renten und geringeren Bundeszuschüssen. Davon profitieren insbesondere jüngere Jahrgänge. Mehr Frauen, Schwerbehinderte oder Arbeitslose in Beschäftigung zu bringen, wirkt ähnlich günstig. Hingegen werden durch den Vorschlag der jungen Unionsabgeordneten alle Geburtsjahrgänge nach etwa 1950 schlechter gestellt. Die Bundeszuschüsse steigen zwar geringer, der Beitragssatz bleibt aber praktisch unverändert und das Rentenniveau sinkt deutlich. Eine generationengerechte Lösung ist das somit keinesfalls. Auch eine Anhebung der Regelaltersgrenze auf 68 Jahre würde die interne Rendite der Rente insbesondere für jüngere und mittelalterige Menschen verschlechtern.

Am wirksamsten sind somit die Maßnahmen, die in der aktuellen Rentendebatte am wenigsten Aufmerksamkeit finden: mehr Zuwanderung und ein höheres Beschäftigungsniveau.“

Quelle: Büro Prof. Dr. Armin Grau, MdB

Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Zuletzt aktualisiert am 17. April 2026, 10:37