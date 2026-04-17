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Spendenaktion
17.04.2026, 10:28 Uhr

Limburgerhof – Ehepaar Schreiner radelt von Madrid nach Lissabon – Limburgerhof-Ehepaar sammelt Spenden für Hospiz- und Jugendarbeit.

SpendenaktionLimburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Für Hildegard und Ansgar Schreiner aus Limburgerhof ist das Fahrradfahren mehr als nur Sport: Schweißtreibende Hitze, Gewitter und Hagelschauer, dazu viele tausend Meter Höhenunterschied – zahlreiche Herausforderungen haben die beiden auf ihren Benefiz-Radtouren schon bewältigt. Über 3.000 Kilometer haben sie bereits auf ihren Rädern zurückgelegt, um Spenden für soziale Projekte in der Region zu sammeln. Im Mai starten sie zu ihrer mittlerweile siebten Benefiz-Radtour, die sie diesmal von Madrid nach Lissabon führen wird. Der Erlös der Benefizradtour wird auch in diesem Jahr wieder dem Förderverein Hospiz und Palliativ e.V. für die Stadt Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis sowie dem St. Elisabethenverein Hl. Christophorus e.V. zufließen. Konkret werden mit den Spenden auf Initiative des Ehepaars Schreiners der für Maxdorf geplante Hospizneubau – initiiert von Dr. Ulrike Fries – und die sozial-kulturelle Messdienerinnen- und Messdienerarbeit der Pfarrei Hl. Christophorus in Waldsee unterstützt. Bevor die Radtour am 12. Mai startet, werden die Schreiners zum Auftakt nach Speyer zur Pilgerstatue radeln – begleitet von den Messdienerinnen und Messdienern aus Waldsee.

Eine besondere Geschichte des Engagements

Bereits 2008 und 2009 waren die beiden mit dem Rad unterwegs und sammelten dabei Spenden für das Hospiz Elias in Ludwigshafen. Damals war Santiago de Compostela das Ziel. Seit 2017 ist das Limburgerhofer Ehepaar mit Unterbrechungen in Richtung Mittelmeer geradelt – zunächst rheinaufwärts von Limburgerhof bis zum Bodensee, dann über den Zuger- und Vierwaldstättersee, den Furka-Pass und weiter entlang der Rhone bis zum Mittelmeer. 2023 erreichten sie Barcelona, nachdem sie die katalanische Mittelmeerküste entlang gefahren waren. „Ein besonders eindrückliches Erlebnis war für uns unter anderem der Besuch der Sagrada Família in Barcelona sowie eine Tagestour zum Kloster Montserrat“, berichtet Hildegard Schreiner. Im letzten Jahr ging es dann weiter entlang des Mittelmeeres über Valencia, Alicante bis Santa Pola. „Am Mittelmeer ist es uns zu touristisch geworden, daher haben wir für dieses Jahr die Pilgerroute von Madrid nach Lissabon ausgewählt“, sagt Ansgar Schreiner und zeigt auf einer Karte die Route. Diese führt über die Pilgerzentren Avila und Fatima und wird wieder einige Herausforderungen mit sich bringen, radeln die beiden doch über die kastilische Hochebene (Meseta), die Hügel der Extremadura und durch Zentralportugal (Região Centro) bis zum Atlantik.

Persönliche Motivation

Die Beweggründe für die Benefiz-Radtouren fasst Ansgar Schreiner, der stellvertretender Vorsitzende des Fördervereins Hospiz und Palliativ ist, so zusammen: „Uns liegt das Engagement des Vereins für Pflegebedürftige und Schwerstkranke am Herzen, da meine Frau und ich selbst bei der Begleitung unserer Eltern in ihren letzten Lebenstagen erfahren durften, wie wertvoll gerade in dieser Zeit eine fachkundige empathische karitative und palliative Unterstützung ist.“ Der stellvertretende Vereinsvorsitzende, der auch schon mit einem 50-Stunden-Orgelmarathon und Benefizkonzerten Spenden für diese Hilfsdienste gesammelt hat, verbindet seit Jahren sein musikalisches Talent mit sozialem Engagement.

Förderverein unterstützt vielfältig

Der Förderverein Hospiz und Palliativ fördert in der Region beispielsweise die Arbeit im stationären Hospiz Elias und auf den Palliativstationen im St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus und dem Klinikum Ludwigshafen. Er unterstützt die Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienste in der Region. Der Förderverein, der aktuell rund 300 Mitglieder zählt, finanziert unter anderem die Musik- und Kunsttherapie sowie den Blumenschmuck auf der Palliativstation des St. Marienkrankenhauses und Fortbildungen der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Der Kochkurs für trauernde Ehemänner wird ebenfalls unterstützt.

Spendenkonto

Wer die Benefiz-Radtour unterstützen möchte, kann seine Spende auf folgendes Konto überweisen:

Kontoinhaber: Hildegard und Ansgar Schreiner
Bank: Sparda-Bank Südwest eG
IBAN: DE52 5509 0500 0100 4810 76
BIC: GENODEF1S01
Verwendungszweck: „Radspende“

Für die Zusendung einer Spendenbescheinigung wird um Angabe der Postanschrift gebeten. (ako)

Quelle
Quelle Kathol. Stadtdekanat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 17. April 2026, 10:28

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