Hockenheim – Generationenbüro und soziale Angebote – Stadt Hockenheim passt Strukturen an aktuelle Rahmenbedingungen an

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit der Vorlage 40/2026/011 informiert die Stadtverwaltung über aktuelle Entwicklungen und eine organisatorische Überarbeitung mit dem Ziel, die bestehenden Strukturen an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Ausgangspunkt sind insbesondere personelle Veränderungen, sowie die bauliche Situation am Standort Pumpwerk. Vor diesem Hintergrund werden bestehende Angebote, Zuständigkeiten und Abläufe überprüft, um eine tragfähige und effizient organisierte Struktur sicherzustellen. Im Fokus steht dabei eine stärkere Einbindung von Aufgaben in die Kernverwaltung, sowie eine engere Abstimmung zwischen den beteiligten Bereichen. Ziel ist es, vorhandene Ressourcen gezielter einzusetzen und Synergieeffekte zu erzielen. Bereits erfolgt ist die Zuordnung der Sozial- und Lebensberatung zum Integrationsteam. Weitere Anpassungen werden derzeit geprüft, unter anderem mit Blick auf eine stärkere Bündelung von Aufgaben im Rathaus. Grundsätzlich gilt: Auch die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit werden im Rahmen dieser Überprüfung betrachtet und an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst. Dabei ist eine regelmäßige Evaluation notwendig, um Angebot und Nachfrage in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen und die langfristige Tragfähigkeit der Angebote zu sichern.

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Gleichzeitig sind rechtliche Vorgaben zu berücksichtigen. So unterliegen einzelne Angebote, beispielsweise Kindergeburtstage, wie auch die Vermietung des Spielmobils künftig den steuerrechtlichen Regelungen nach § 2b Umsatzsteuergesetz, wodurch eine neue entsprechende Gebührenkalkulation erforderlich wird. Zudem ergibt sich für alle Kommunen eine neue gesetzliche Pflichtaufgabe durch den schrittweisen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung im Grundschulalter. Dieser beginnt mit den ersten Klassen und wird in den kommenden Jahren weiter ausgebaut. Die Erfüllung dieser Pflichtaufgabe hat Vorrang vor freiwilligen Leistungen und ist bei der weiteren Ausgestaltung der Angebote entsprechend zu berücksichtigen. Das Kinderferienprogramm befindet sich derzeit in Planung, dies ist ein wichtiger Bestandteil der Stadt und soll auch weiterhin stattfinden. Die Stadt freut sich hierbei auf die Unterstützung und Mitwirkung der Vereine und wird auch externe Leistungen mit ins Boot holen. Aufgrund der aktuellen Situation können, bedauerlich Weise, einzelne Angebote in diesem Jahr nicht umgesetzt werden. So müssen leider die Waldwoche sowie die Ferienfreizeit 2026 entfallen.

Bestehende Angebote bleiben teilweise erhalten: Die Töpferkurse von Susanne Reinemuth, die Kurse zur Serviettentechnik, sowie die Nähkurse von Karina Schneider werden weiterhin angeboten und können über das entsprechende Buchungsportal gebucht werden.

Die Stadt Hockenheim ist zudem am 16. Mai beim Hockenheimer Mai mit dem Spielmobil vertreten. Die Seniorenbeauftragte wird künftig ihr Büro im Rathaus haben und somit näher am Fachbereich Soziales, Bildung, Kultur und Sport angesiedelt sein. Eine engere Zusammenarbeit vereinfacht nicht nur die Arbeitsabläufe, sondern bringt auch eine größere Transparenz mit sich. Ziel der Maßnahmen ist es, eine verlässliche und gleichzeitig anpassungsfähige Struktur für soziale Angebote sicherzustellen. Für Rückfragen steht der Fachbereich Soziales, Bildung, Kultur und Sport, per E-Mail unter fb_sbks@hockenheim.de zur Verfügung.

Zuletzt aktualisiert am 17. April 2026, 13:29