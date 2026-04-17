Heidelbereg – „Heaven is a Place on Earth”: Charity-Crossover-Konzert des SAP Sinfonieorchesters im Königssaal

Heidelberg/Schloss Heidelberg – Musik hören und Gutes tun: Das SAP Sinfonieorchester spielt am Sonntag, 7. Juni, um 19.30 Uhr ein Benefizkonzert im Königssaal von Schloss Heidelberg. Die Gäste können sich auf mitreißende Interpretationen großer Hits von internationalen Stars wie Madonna oder David Guetta freuen. Das Konzert ist für einen guten Zweck: Der Reinerlös kommt dem „Förderkreis StammzellForschung“ von blut.eV zugute. Tickets sind unter charity.blutev.de verfügbar. Die An- und Rückfahrt mit der Bergbahn vom Kornmarkt zum Schloss ist im Ticketpreis inbegriffen.

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Charity-Konzert zugunsten der Stammzellenforschung

Die Schlossverwaltung Heidelberg, blut.eV – Bürger für Leukämie- und Tumorerkrankte und das SAP Sinfonieorchester laden am Sonntag, 7. Juni, um 19.30 Uhr gemeinsam zu einem Musikerlebnis ein: Beim Charity-Crossover-Konzert „Heaven is a Place on Earth“ verbinden die Besucherinnen und Besucher das Angenehme mit dem Nützlichen. Denn alle Einnahmen des Abendkonzerts im festlichen Königssaal von Schloss Heidelberg fließen dem „Förderkreis StammzellForschung“ von blut.eV zu, der die Forschungsaktivitäten der Medizinischen Klinik V der Universität Heidelberg unterstützt. Tickets für das Event sind ab sofort unter charity.blutev.de erhältlich. Wer das Charity-Konzert nicht verpassen möchte, sollte schnell sein: Das Kartenkontingent ist begrenzt. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Mit dem Vorzeigen des Tickets an der Bahnstation kann die Bergbahn zur Hin- und Rückreise vom Kornmarkt zum Schloss kostenlos genutzt werden.

Sinfonischer Pop trifft Schlossromantik

Beim Abendkonzert können sich die Besucherinnen und Besucher unter anderem auf die größten Hits von Madonna, ABBA und David Guetta freuen. Das SAP Sinfonieorchester interpretiert die Songs auf seine eigene Art und bringt so den vielschichtigen Klang des Ensembles kraftvoll zur Geltung. Während einer Pause und im Anschluss an das Konzert bewirtet die Heidelberger Schloss Gastronomie unter Küchenchef Martin Scharff die Gäste mit Snacks und erfrischenden Getränke. Vor Konzertbeginn können sich die Besucherinnen und Besucher zudem gemütlich im Bistro Sattelkammer stärken.

Fast drei Jahrzehnte SAP Sinfonieorchester

Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hat sich das SAP Sinfonieorchester zum kulturellen Leuchtturm der SAP SE entwickelt. Je nach Besetzung besteht das Orchester aus 20 bis 60 Musikern, die sowohl Mitarbeitende der SAP als auch ambitionierte Amateur- und Berufsmusikerinnen und -musiker sind. Neben klassischer Orchestermusik hat sich das Ensemble in den letzten Jahren auch der Filmmusik und dem eigens für das Orchester arrangierten Symphonic Rock gewidmet. Ein besonderes Anliegen des Orchesters sind die Kinderkonzerte, in denen bereits die Jüngsten an die Schönheit klassischer Musik herangeführt werden. Den vorläufigen Höhepunkt seiner Geschichte erreichte das Orchester 2022 beim Jubiläumskonzert „50 Jahre SAP“ zusammen mit dem Star-Pianisten Lang Lang in der Elbphilharmonie in Hamburg und 2024 mit der Solokünstlerin Anastacia beim Abschied des SAP Gründers Hasso Plattner.

Service und Information

Charity-Crossover-Konzert „Heaven is a Place on Earth”

Konzert des SAP Sinfonieorchesters

Samstag, 7. Juni, 19.30 Uhr

Einlass 18.30 Uhr

Veranstalter

blut.eV – Bürger für Leukämie- und Tumorerkrankte, SAP Sinfonieorchester sowie Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

Preis

Standardpreis 54,00 €

Studierende / Schüler / Personen mit Schwerbehinderung 49,00 €

Das Ticket für die Bergbahn ist jeweils inklusive.

Bergfahrt ab 18.00 Uhr, Talfahrt 22.00 bis 23.00 Uhr.

Quelle STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN

BADEN-WÜRTTEMBERG

Zuletzt aktualisiert am 17. April 2026, 10:17