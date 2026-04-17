Großer Polizeieinsatz in Frankenthal: Ein 18-Jähriger soll eine Waffe gezeigt haben. Die Polizei reagierte mit umfangreichen Maßnahmen.

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Frankenthal (Pfalz) / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag (17.04.2026) kam es gegen 12:30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz im Bereich des Frankenthaler Hauptbahnhofs.

Nach Angaben der Polizei meldete eine Zeugin, dass ein 18-Jähriger ihr eine Schusswaffe gezeigt haben soll. Anschließend entfernte sich der Mann zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und suchte den Bereich der Frankenthaler Innenstadt mit starken Kräften weiträumig ab. Im weiteren Verlauf konnten die Einsatzkräfte den 18-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurde eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Redaktion: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 17. April 2026, 20:48