Weinheim – Saisonkarten für den Waidsee sichern



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Vorverkauf für Familien startet am 20. April im Bürgerbüro – Ab 12. Mai

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Die Badesaison am Strandbad Waidsee in Weinheim kommt schon in einer

ersten Welle. Das Strandbad öffnet erstmals am Himmelfahrtstag, Donnerstag, 14 Mai, 9

Uhr. Im Moment ist Betriebsleiter Markus Hester mit seinem Team schon täglich vor Ort.

Die Strandbadanlage steht in vollem Grün, das Wasser ist klar und aktuell noch 14 Grad

kalt. Am Ufer wurde frischer Sand aufgebracht, die Außendusche wird erneuert – dann

kann es losgehen.

Die Bäderverwaltung hat noch ein paar organisatorische Informationen und Hinweise:

Der Vorverkauf der Saisonkarten für Familien und Elternteilkarten für Alleinerziehende mit

Zusatzkarten für Kinder beginnt am Montag, 20. April.

Da eine Überprüfung der Angaben vor Ausgabe dieser Karten erfolgen muss, sind die

Familien und Elternteilkarten ausschließlich im Bürgerbüro in der Weinheim Galerie,

Dürrestraße 2, im Bürgerbüro der Weststadt, Breslauer Straße 1 (Volksbankfiliale) sowie

bei der Verwaltungsstelle Lützelsachsen erhältlich. Die Karten müssen dann aber noch,

wie im letzten Jahr, vor dem ersten Besuch an der Strandbadkasse aktiviert werden.

Ein Antrag kann vorab online gestellt werden, dabei können auch schon alle benötigten

Nachweise hochgeladen werden. Die Abholung und Zahlung der geprüften Familien- und

Elternteilkarten für Alleinerziehende ist dann nach Erhalt einer E-Mail mit weiteren

Informationen möglich. Personen, die keine technische Möglichkeit haben, den Antrag

online zu stellen, können auch direkt einen Termin bei den genannten Vorverkaufsstellen

vereinbaren und die benötigten Nachweise vorlegen.

Weitere Informationen zum Kauf der Familien- oder Elternteilkarten stehen auf der

Internetseite des Bürgerbüros oder des Strandbads Waidsee zur Verfügung, hier ist auch

der Antrag hinterlegt.

Ab dem 12. Mai ist dann auch der Kauf von Saisonkarten für Erwachsene und Ermäßigte

jederzeit online im Webshop unter https://weinheim.eticket-software.de/ möglich. Und so

geht’s: Ohne Registrierung das gewünschte Ticket auswählen, Rechnungsdaten eintragen

und mit PayPal oder Kreditkarte bezahlen. Das Ticket wird dann in Form eines QR-Codes

per Mail verschickt. Ein Kundenkonto ist hierfür nicht erforderlich, bietet aber

Zusatznutzen, zum Beispiel die Übersicht über die Bestellungen. Außerdem startet der

Vorverkauf an der Strandbadkasse gegen Barzahlung ebenfalls am 12. Mai, dann jeweils

zwischen 10 und 15 Uhr.

Familien- Elternteil- und Saisonkarten sind personalisiert und nicht auf andere Personen

übertragbar. Zur Identitätsprüfung wird beim Kauf oder beim ersten Eintritt in das

Strandbad ein digitales Lichtbild aufgenommen. Dieses wird ausschließlich zum Zweck der

Zugangskontrolle und zur Vermeidung von Missbrauch im Kassensystem gespeichert und

nach Ablauf der jeweiligen Saison gelöscht.

Mit der Eröffnung am 14. Mai können auch die Schließfächer belegt werden.

Im Mai und September öffnet das Strandbad täglich von 9 Uhr bis 19.30 Uhr. Im Juni, Juli

und August täglich von 9 Uhr bis 20.30 Uhr.

Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 22:02