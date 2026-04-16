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Südhessen
16.04.2026, 18:08 Uhr

Südhessen – Speedmarathon 2026: Bilanz

SüdhessenSüdosthessen (ots) (me) Am Mittwoch (15. April) fand der diesjährige hessenweite Speedmarathon statt, an dem sich neben Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südosthessen mit Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz auch Mitarbeitende mehrerer Kommunen beteiligten.

Im Verlauf des Mittwochs wurden im hiesigen Zuständigkeitsbereich 39 Kontrollstellen eingerichtet, darunter auch Messstellen mit automatisierter Geschwindigkeitsüberwachung, ohne anschließende Kontrolle der betroffenen Fahrzeugführerinnen- und Führer. An den verschiedenen Kontrollörtlichkeiten wurden mehr als 44.000 Fahrzeuge gemessen. Bei rund drei Prozent aller angemessenen Verkehrsteilnehmerinnen- und teilnehmer gab es eine Beanstandung aufgrund einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Etwa ein Viertel aller gemessenen Fahrzeuge fuhren an den Kontrollstellen der Beamten der Verkehrsinspektion vorbei. Diese richteten zwischen 8 Uhr und 21 Uhr sechs Messstellen, unter anderem auf der Bundesstraße 448 (Ausbauende in Fahrtrichtung Offenbach), der Landesstraße 3121 (Seligenstadt) und der Autobahn 66 (Bad Soden-Salmünster) ein. Bei den 288 eingeleiteten Verfahren kommen auf sechs Lenkerinnen und Lenker Fahrverbote zu. Neben den Ordnungswidrigkeiten wurden auch Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eröffnet.

In Bad Orb richteten die Ordnungshüter mit Unterstützung des dortigen Ordnungsamtes zwischen 9 Uhr und 16.30 Uhr insgesamt fünf Kontrollstellen ein. Neben 30 festgestellten Geschwindigkeitsverstößen leiteten die Kontrollkräfte zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der verbotswidrigen Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Pflichtversicherung ein.

Beamte der Polizeistation in Heusenstamm nahmen ab 9.30 Uhr den Verkehr in der Straße „Am Frankfurter Weg“ genauer unter die Lupe. Hierbei stellten sie insgesamt 38 Verstöße gegen die dort erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h fest.

Auf der Mühlheimer Straße (150er-Hausnummern) in Offenbach richteten die Beamten des Polizeireviers am frühen Donnerstagmorgen zwischen 1.45 Uhr und 3 Uhr im Nachgang an den Kontrollzeitraum noch eine Kontrollstelle ein. Unter den 45 angemessenen Fahrzeugen befand sich eine Verkehrsteilnehmerin, die mit über 100 km/h gemessen wurde. Die Dame erwartet nun voraussichtlich ein Bußgeld in Höhe von 560 Euro, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.

Um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden weiter zu erhöhen, plant das Polizeipräsidium Südosthessen weitere Kontrollen auch losgelöst der europaweiten Aktionstage- und Wochen.

Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 18:08

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