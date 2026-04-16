Speyer – Crowdfunding-Aktion für den Tierschutzverein Speyer Digitale Spendendose für einen neuen Transportanhänger



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Klein, klapprig und leider immer mal wieder mit Pannen:

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Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

„Unser alter Transportanhänger reicht leider schon lange nicht mehr aus, um täglich anfallende

Aufgaben im Tierheim und Tierschutzverein zu stemmen“, beschreibt Uwe Grimm, 1.

Vorsitzender, ein aktuelles Problem des Tierschutzverein Speyer und Umgebung e.V.

Für den Transport von Grünschnitt – auf dem Tierheimgelände sind viele

Grünflächen und Hecken zu pflegen – braucht das Team einen solchen Anhänger.

Ebenso, um Sperrmüll zu entsorgen oder um Auswilderungsgehege oder

Baumaterial von A nach B zu bringen. „Unsere fleißigen Helfer müssen mehrfach mit

ihm fahren, um all die Mengen zu transportieren. Unser Ziel ist ein neuer, größerer

Anhänger mit einer Nutzlast von mehr als einer Tonne und mit Kipp-Funktion, um das

Abladen zu erleichtern.“



Helfen soll jetzt eine mit der Sparda-Bank Südwest initiierte Crowdfunding-Aktion.

3.500 Euro werden benötigt, von denen die Bank 495 Euro übernimmt, wenn die

restlichen 3.005 Euro von vielen kleinen Spendern zusammenkommen.



Bis 15. Mai kann jeder unter https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/tierheim-speyer-anhaenger

oder

https://kurzlinks.de/2si5 oder per beigefügtem QR-Code

einen beliebigen Betrag online spenden, um so – wenn das Ziel hoffentlich erreicht

wird – den Tierheimmitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern die Arbeit zu erleichtern.

Bildtexte (Fotos: Tierschutzverein Speyer und Umgebung e.V.)

 Der bisherige Anhänger muss dringend ersetzt werden.

 Dieses Modell hat sich der Tierschutzverein Speyer und Umgebung e.V.

ausgesucht – mehr Fläche und kippbar.

Quelle: Tierschutzverein Speyer und Umgebung e.V.

Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 21:47