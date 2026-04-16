Schifferstadt – Bibel-Ausstellung im Heimatmuseum Schifferstadt 19., 26. April und 3. Mai

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. An den Sonntagen 19., 26. April und 3. Mai lädt das Heimatmuseum Schifferstadt, Kirchenstraße 17, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr alle Interessierten zu einer Sonderausstellung von Bibeln. Der Eintritt ist kostenfrei. Eine Dietberger-Bibel aus dem Jahr 1571 ist nur eine der insgesamt acht ausgestellten, historischen Bibeln. Sie gilt als seltene Korrekturausgabe, da sie eine der späteren Neuauflagen der ersten vollständig katholischen Übersetzung ins Deutsche darstellt. Ebenso wie die weiteren ausgestellten Bibeln handelt es sich um die private Leihgabe des Schifferstadters Günter Schäfer. Ergänzt wird die Ausstellung, die sich über mehrere Räume und Vitrinen erstreckt, um verschiedene Kinderbibeln und sogar eine winzige 5x5cm große Bibel – allesamt aus dem Fundus des Schifferstadter Stadtarchivs.

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Schifferstadter Heimatmuseum

Das seit über 80 Jahren bestehende Heimatmuseum umfasst auf 250 qm eine Sammlung mit ortsgeschichtlichen und volkskundlichen Schwerpunkten, die in zehn Räumen präsentiert werden. Jedem Raum ist dabei ein eigenes Thema zugeordnet. Von April bis einschließlich Oktober ist das Heimatmuseum jeweils am ersten Sonntag des Monats von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Für eine fachkundige Vermittlung sorgen die Mitglieder des Vereins für Heimatpflege, die den Besuchern mit Hintergrundinformationen und Anekdoten zur Seite stehen. Ansprechpartner ist Hans Benedom unter 06235 – 5966 (johann.benedom@t-online.de) oder Peter Imo unter 0176 – 801 575 08 (imopeti@gmx.de).

Quelle

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 15:37