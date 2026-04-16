Schifferstadt – 29. Mai: Fotoaktion „Gesicht zeigen für Demokratie“ – Infos gibt´s beim Frühlingsmarkt am 25. April

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 29. Mai können sich alle, die möchten, von 8 bis 19 Uhr für die Fotoaktion „Gesicht zeigen für Demokratie“ im Foyer des Rathauses, Marktplatz 2, ablichten lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen beantworten die Mitglieder des Bündnisses für Demokratie und Toleranz an ihrem Stand auf dem Frühlingsmarkt am Samstag, 25. April von 10 bis 17 Uhr. Interessierte finden das Bündnis in der Hauptstraße am Kreuzplatz.

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Demokratie bewahren und stärken

Wir halten Demokratie mittlerweile für selbstverständlich: Wir wählen unsere Regierung frei, äußern offen unsere Meinung, leben unseren Glauben ohne Einschränkung und vertrauen darauf, dass unabhängige Gerichte alle Menschen gleichbehandeln. All das ist Demokratie. Zum Glück liegt es in der Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger selbst, diese Demokratie zu bewahren und zu stärken. Die Fotoaktion „Demokratie – Akzeptanz – Vielfalt“ möchte ein deutliches Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland setzen. Alle Interessierten sind eingeladen, ihr Gesicht für die Demokratie zu zeigen und sich an diesem Tag für die Kampagne fotografieren zu lassen. Schifferstadt möchte so dazu beitragen, die Bedeutung des Themas an dem Tag der Fotoaktion und auch bei künftigen Initiativen stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Im Anschluss werden die Bilder an ausgewählten Orten in Schifferstadt präsentiert. Die Aktion schafft eine Möglichkeit für alle, aktiv etwas zur Stärkung und Bewahrung der Demokratie beizutragen. Die Aktion wird vom Bündnis Demokratie und Toleranz Schifferstadt unterstützt.

Die Kampagne „Demokratie – Akzeptanz – Vielfalt“

Die Kampagne „Demokratie – Akzeptanz – Vielfalt“ wird durchgeführt von Fotograf Thomas Brenner. Er motivierte bereits über 6.200 Menschen in Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen und im Saarland sich im Rahmen der Kampagne ablichten lassen – ob in Schulen, Hochschulen, Kommunen oder Städten.

Wer ist das Bündnis für Demokratie und Toleranz Schifferstadt?

• Zivilgesellschaftliche Initiative Schifferstadter Institutionen, Parteien, Vereine, Gruppen und Bürger

• Wir arbeiten überparteilich, generationsübergreifend und überkonfessionell

Was sind ihre Werte?

• Wir stehen für Vielfalt

• Diskriminierungsfreies Leben

• Achtung der Menschenwürde /-rechte

• Wir stehen ein für Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität

• Wir wollen die Werte der Demokratie bewahren

Was machen sie?

• Demokratie stärken, z. B.: Workshops, Vortragsreihen, Präsenz bei öffentlichen Veranstaltungen

• Umfrage zum Thema „Was ist Demokratie für mich?“

• Sensibilisierung der Bevölkerung für demokratische Werte

Leitsatz:

Demokratie und Freiheit sind unteilbar mit der Wahrung von Toleranz und Respekt, Pluralismus und Rechtstaatlichkeit verbunden. Deshalb handeln wir entschieden gegen jede Form von Populismus, Rassismus und Intoleranz.

Mehr Infos?

Weitere Information zum Bündnis für Demokratie und Toleranz erhalten Interessierte am Stand der Initiative auf dem Frühlingsmarkt in der Hauptstraße am Kreuzplatz am Samstag, 25. April. Jeder ist herzlich eingeladen mitzumachen und gerne auch unverbindlich zu den Treffen zu kommen. Kontakt: rschaeffner@googlemail.com

Quelle

Text und Flyer: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 15:43