Sandhausen – Hiesige Sprooch und örtliches Liedgut Günter Wittmann und Rudi Sailer unterhalten ihr Publikum beim Seniorennachmittag der Gemeinde Sandhausen bestens



Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Beim Seniorennachmittag der Gemeinde Sandhausen kündigte Bürgermeister Hakan Günes „die beiden Hochkaräter“ an, und dass das Publikum Günter Wittmann und Rudi Sailer kennt und schätzt, wurde gleich beim ersten Applaus auf diese Vorstellung klar.

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Nachdem der Rathauschef die Gelegenheit genutzt hatte, um ein paar der wichtigsten laufenden Projekte anzusprechen – beispielsweise laufe bei der Sanierung und Erweiterung der Festhalle die Vergabe für den Rohbau, der im nächsten Monat beginnen solle, das Wichernhaus werde als Interimsmensa zur Umsetzung der Ganztagsschule an der Theodor-Heuss-Grundschule vorbereitet, der Glasfaserausbau schreite mit ungeliebten Baustellen zwar, aber dafür mit umso größeren Schritten voran und das Hallenbad könne hoffentlich Ende Mai wieder zur Verfügung stehen – betraten Günter Wittmann und Rudi Sailer die Bühne.

In der Aula des Friedrich-Ebert-Schulzentrums legte Sailer erst einmal die Grundregeln fest: „Nur wer schön singt, kriegt nachher Kaffee und Kuchen.“ Man kann sich vorstellen, dass bei „Alle Vögel sind schon da“ oder „Winter ade“ der auf den Plätzen zurechtgelegte Text ganz besonders akkurat zur Stimmbildung genutzt wurde. Während Rudi Sailer ein musikalischer Fachmann mit Akkordeon ist, führt Günter Wittmann die hiesige „Sprooch“ als seine Expertise mit. Tatsächlich brauchte das Mitglied des Verkehrs- und Heimatvereins Sandhausen zunächst 33 Worte, um alle quasi in Hochdeutsch zu begrüßen, wohingegen auf Sandhäuserisch zwei Worte völlig ausreichten: Übersetzt ins Hochdeutsche „Tag miteinander“.

Die Sprache in Sandhausen sei „hocheffizient“, spare viele Buchstaben ein und könne sogar auf ganze Sätze verzichten, erklärte Wittmann. Nachfragen wie „können Sie den Satz bitte nochmal wiederholen, ich habe ihn nicht richtig verstanden“ münzen die Sandhäuserinnen und Sandhäuser kurzerhand in ein präzises „hä?“ um.

Wittmann erzählte vom Enkel und dem Opa, die beim Ausflug auf dem Heidelberger Bahnhof zwischen Waage und Wagen diverse mundartliche Abstecher machten, ehe der Jüngling über „gewiegt“ oder besser „gewogen“ schließlich triumphierend feststellte, dass es sich anfangs bereits sehr wohl um eine „Woog“ gehandelt hatte.

Sailer bat die rund 160 Seniorinnen und Senioren abermals mitzusingen, was beim „Sandhäuser Lied“ selbstredend eine Selbstverständlichkeit war. Auch das „Badner Lied“ erklang in höchsten Tönen und ohne Rücksicht auf Schwaben, worauf Seiler hinwies. Für das „Badner Lied“, das Karlsruhe, Mannheim, Rastatt, Haslach, Freiburg oder Alt Heidelberg zum Thema macht, gibt es viele weitere Strophen, die nicht selten auf Orte und lokale Ereignisse Bezug nehmen, mitunter existieren über 1300 Varianten – so war es wenig verwunderlich, dass Sandhausen in Strophe sechs und „Dilje“ in Strophe sieben auftauchte. Über „Tulpen aus Amsterdam“, „Hoch auf dem Gelben Wagen“ und Schneewalzer“ ging es zu „Ein Schöner Tag“ von Lena Valaitis – und das war bestens gewählt: Es war ein schöner Tag, ein schöner Nachmittag.

Quelle: GEMEINDE SANDHAUSEN

Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 21:10