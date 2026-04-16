Mannheim – Unbekannter folgt Frau aus Straßenbahn – Übergriff in Wohnung! Polizei fahndet mit Fotos

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 24.08.2025 wurde eine 24-jährige Frau in ihrer Wohnung von einem Unbekannten belästigt.

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Die Frau war zuvor gegen 1 Uhr mit der Straßenbahnlinie 5 vom Mannheimer Marktplatz in Richtung Mannheim-Seckenheim unterwegs. Bereits während der Fahrt fiel ihr ein Mann auf, der sie offenbar beobachtete und sich später gezielt in ihre Nähe setzte.

Kurz nach 1 Uhr stieg die Frau an der Haltestelle Seckenheim Rathaus“ aus. Der Unbekannte stieg dort ebenfalls aus der S-Bahn und schlug den gleichen Weg ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelang es dem Verdächtigen wenig später unbemerkt auf das Grundstück des Mehrparteienhauses zu gelangen und die unverschlossene Wohnung zu betreten.

Dort packte der Verdächtige die junge Frau am Arm und berührte sie unsittlich. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Täter sexuell motiviert gehandelt haben.

Da sich die Frau aktiv zur Wehr setzte, wurde der in der Wohnung befindliche Lebensgefährte alarmiert und kam hinzu. Daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Täter konnte durch die bisherigen Ermittlungen nicht identifiziert werden. Es liegen jedoch Lichtbilder aus der Straßenbahn vor. Diese können unter folgendem Link eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ma-seckenheim-sexuelle-noetigung/





Zudem kann er wie folgt beschrieben werden:

– klein, circa 160 cm

– circa 30-40 Jahre alt

– osteuropäisch, dunkler Teint

– kräftige Statur

– ausgeprägter 3-Tage-Bart

– schwarze Haare, Seiten kürzer, oben Länger, Geheimratsecken

– bekleidet mit blauer Jeans, beige/braunen Schuhe, weißes Hemd

mit schwarzen Streifen, khakifarbene Jacke

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Sexualdelikts. Zeugen, die Hinweise zum abgebildeten Mann beziehungsweise dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621 174-4444 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 18:21