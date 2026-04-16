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16.04.2026, 21:51 Uhr

Mannheim – Saisonausklang: Spiel, Spaß und Action im Hallenbad Vogelstang

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Auf ins Bad: Am 24. und 25. April erwartet die Gäste zum Ende der Hallenbadsaison im Hallenbad Vogelstang ein abwechslungsreiches Programm voller Spaß, Unterhaltung und besonderer Aktionen. An beiden Tagen wird den Besuchern für den normalen Badeeintritt ein vielfältiges Programm geboten, für große und kleine Gäste gibt es einiges im Wasser zu erleben.

Kinder- und Kinotag am Freitag

Am Freitag, den 24.04. verwandelt sich das Hallenbad ab 17 Uhr in eine ausgedehnte Spiele- und Kinolandschaft und bringt das Wasser zum Brodeln. Und das Beste: statt Werbung im Vorprogramm wird Spiel und Spaß im Wasser angeboten, bevor der Blockbuster auf Großleinwand folgt. Die Veranstaltung ist für Kinder und Jugendliche geeignet, die mindestens das Seepferdchen haben, wenn sie ohne Begleitung ihrer Eltern kommen.

Einlass ist ab 15:30 Uhr. Von 17:00 bis 18:00 Uhr startet das Kinderanimationsprogramm durch Auszubildende der Mannheimer Bäder im Nichtschwimmer- und Mehrzweckbecken, bevor um 19:00 Uhr der Kinofilm beginnt. Hier wird der Animationsfilm „Raus aus dem Teich“ (FSK 0) gezeigt. Eine Entenfamilie macht sich auf den Weg Richtung Süden und erlebt dort große Abenteuer. Der Eintritt zur Kino-Pool-Party ist im Ticketpreis enthalten. Auch für Popcorn ist gesorgt. Das Filmende ist gegen 20:30 Uhr, um 21:30 Uhr endet die Veranstaltung.

Sport- und Musikabend am Samstag
Am Vormittag findet der reguläre Badebetrieb von 08:00 bis 14:00 Uhr statt. Der Samstagabend, 25.04. steht dann ganz im Zeichen von Sport und Musik und richtet sich an Erwachsene, die einen entspannten Abend im Bad verbringen möchten.

Ab 18:00 Uhr startet zum normalen Eintrittspreis das offene Abendschwimmen mit Musik. Sportlich wird es beim Aquafitness von 18:30 bis 19:00 Uhr im flachen Wasser und von 20:00 bis 20:30 Uhr im tiefen Wasser. Ab 21:00 Uhr erfolgt dann der Übergang in die ruhigere „Chill-Down und Relax-Phase“. Während der gesamten Veranstaltung werden Getränke und Snacks von Vereinen der Vogelstang angeboten. Um 00:30 schließt das Bad.
„Wir freuen uns auf einen schönen und abwechslungsreichen Abschluss der Badesaison mit vielen Highlights für Groß und Klein. Unser Programm bietet Spaß für die ganze Familie und ist eine tolle Gelegenheit, den Saisonabschluss gemeinsam zu feiern“, sagt Lena Lawinger, Sachgebietsleiterin der Mannheimer Bäder.

Der Vorverkauf für Tickets an den beiden Tagen hat diese Woche begonnen. Für den Saisonausklang im Hallenbad Vogelstang können Tickets tagesweise (Erwachsene: 5,50€, Begünstigte 4 €) am Kassenautomaten vor Ort oder online gekauft werden. Die Tickets sind begrenzt.
Ab dem 27. April geht das Hallenbad Vogelstang dann in die Revisionszeit und schließt für die Öffentlichkeit. Während der Auszeit finden die Grundreinigung, Instandsetzungsarbeiten und Reparaturen im Hallenbad statt.

Weitere Informationen gibt es beim Fachbereich Sport und Freizeit über das Service-Telefon unter der Telefonnummer 0621 293-4004, per E-Mail an fb52@mannheim.de oder unter www.schwimmen-mannheim.de.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 21:51

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