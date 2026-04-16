Mannheim – Praktika im Handwerk öffnen Türen zur Ausbildung und sichern Fachkräfte von morgen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Bundesweite Woche des Praktikums vom 18. bis 22. Mai rückt Chancen im Handwerk in den Fokus – Betriebe und Jugendliche profitieren gleichermaßen

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Betriebspraktika sind für das Handwerk ein wichtiges Instrument der Berufsorientierung und Nachwuchsgewinnung. Darauf weist die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald hin. „Praktika ermöglichen jungen Menschen einen realistischen Einblick in handwerkliche Berufe und geben Betrieben gleichzeitig die Chance, potenzielle Auszubildende frühzeitig kennenzulernen“, betont das Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Kammer. „In den Werkstätten, auf Baustellen oder im direkten Kundenkontakt erleben Schülerinnen und Schüler, wie vielseitig und praxisnah eine Ausbildung im Handwerk sein kann und ob ein Berufsbild zu ihren Vorlieben und Talenten passt.“ Bei der bundesweiten Woche des Praktikums sind Handwerksbetriebe vom 18. bis 22. Mai 2026 aufgerufen, einen Einblick in ihre Berufe zu geben.

Handwerk selbst ausprobieren

„Für viele Jugendliche ist ein Praktikum der erste unmittelbare Kontakt mit der Arbeitswelt“, sagt Hannah Reichenecker von der Handwerkskammer in Mannheim. Anders als bei theoretischen Informationen über Berufe biete der praktische Einblick die Möglichkeit, Tätigkeiten selbst auszuprobieren, Arbeitsabläufe kennenzulernen und eigene Interessen besser einzuschätzen. Die Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberaterin betont, dass diese Form der Berufsorientierung gerade im Handwerk besondere Wirkung entfalte, wo handwerkliches Geschick, Kreativität und Teamarbeit gefragt seien.

Gewinn für Betrieb und Praktikant

Auch für die Betriebe des Handwerks haben Praktika einen hohen Stellenwert. Sie bieten die Gelegenheit, engagierte Nachwuchskräfte frühzeitig zu entdecken und für eine Ausbildung zu begeistern. Gleichzeitig können Betriebe ihre Arbeit, ihre Unternehmenskultur und die Entwicklungsmöglichkeiten im Handwerk authentisch präsentieren. „Beide Seiten lernen einander kennen und können einschätzen, ob sie zusammenpassen“, sagt Hannah Reichenecker. Viele erfolgreiche Ausbildungsverhältnisse begännen mit einem Praktikum – ein Gewinn für Betrieb und Azubi.

Praktikumswoche fest verankert

Um diese Chancen stärker sichtbar zu machen, setzt die Bundesagentur für Arbeit auf die bundesweite „Woche des Praktikums“. Nach einer Pilotphase im vergangenen Jahr wird die Aktion dauerhaft in den Veranstaltungskalender der Beratungsservices aufgenommen und soll künftig jährlich im Mai platziert werden. In diesem Jahr findet die Aktionswoche vom 18. bis 22. Mai 2026 statt und ergänzt damit das bereits etablierte Format der „Woche der Ausbildung“ Anfang März. Ziel ist es, bundesweit einen gemeinsamen Zeitraum zu schaffen, in dem Praktikumsangebote besonders sichtbar gemacht und aktiv beworben werden.

Aufruf zum Mitmachen

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ruft Betriebe der Region dazu auf, sich an der Aktionswoche zu beteiligen und Praktikumsplätze anzubieten. Gleichzeitig ermutigt sie Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, diese Gelegenheit zu nutzen, um das Handwerk kennenzulernen. Praktika könnten entscheidende Impulse für die Berufswahl geben und jungen Menschen neue Perspektiven eröffnen – während Betriebe frühzeitig motivierten Nachwuchs für das Handwerk gewinnen.

Beratung zu allen Ausbildungsthemen im Handwerk beim Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de.

Quelle: Handwerkskammer Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 21:18