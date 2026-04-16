Ludwigshafen – Verkehrseinschränkungen wegen Brückenprüfungen auf der Hochstraße Nord



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, 21. April 2026, werden von 9 bis 15 Uhr

verschiedene Hohlkästen der Hochstraße Nord (B44) von innen geprüft.

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Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Da die Hohlkästen im Bereich der Lorient- und

Sumgaitallee nur mittels Hubsteiger von unten erreicht werden

können, kommt es unter der Hochstraße Nord zeitweise je

Fahrspur nacheinander zu leichten Verkehrseinschränkungen.

Während der Arbeiten wird jedoch für jede Fahrtrichtung eine

Fahrspur zur Verfügung stehen.

Am Freitag, 24. April 2026, werden mehrere Hohlkästen im

Bereich des Fuß- und Radwegs zur Kurt-Schumacher-Brücke

von oben bestiegen. Der Rad- und Fußgängerverkehr wird an

den jeweiligen Einstiegen vorbeigeleitet. Radfahrer*innen

werden gebeten, im Bereich der Arbeiten abzusteigen. Die

Einstiege werden durch den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen

(WBL) abgesichert und der Verkehr an den betreffenden

Bereichen vorbeigeleitet.

Durch die regelmäßigen Bauwerksprüfungen werden potenzielle

Schäden frühzeitig identifiziert und behoben. Dadurch soll

sichergestellt werden, dass die Hochstraße Nord (B44) bis zur

Eröffnung der Hochstraße Süd (B37) befahrbar bleibt.

Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmenden um

besondere Achtsamkeit beim Passieren der jeweiligen Bereiche

sowie um eine umsichtige Fahrweise und um Verständnis für

etwaige Einschränkungen.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein

Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 22:05