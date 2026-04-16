Ludwigshafen – Verkehrseinschränkungen wegen Brückenprüfungen auf der Hochstraße Nord

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, 21. April 2026, werden von 9 bis 15 Uhr
verschiedene Hohlkästen der Hochstraße Nord (B44) von innen geprüft.
Da die Hohlkästen im Bereich der Lorient- und
Sumgaitallee nur mittels Hubsteiger von unten erreicht werden
können, kommt es unter der Hochstraße Nord zeitweise je
Fahrspur nacheinander zu leichten Verkehrseinschränkungen.
Während der Arbeiten wird jedoch für jede Fahrtrichtung eine
Fahrspur zur Verfügung stehen.
Am Freitag, 24. April 2026, werden mehrere Hohlkästen im
Bereich des Fuß- und Radwegs zur Kurt-Schumacher-Brücke
von oben bestiegen. Der Rad- und Fußgängerverkehr wird an
den jeweiligen Einstiegen vorbeigeleitet. Radfahrer*innen
werden gebeten, im Bereich der Arbeiten abzusteigen. Die
Einstiege werden durch den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen
(WBL) abgesichert und der Verkehr an den betreffenden
Bereichen vorbeigeleitet.
Durch die regelmäßigen Bauwerksprüfungen werden potenzielle
Schäden frühzeitig identifiziert und behoben. Dadurch soll
sichergestellt werden, dass die Hochstraße Nord (B44) bis zur
Eröffnung der Hochstraße Süd (B37) befahrbar bleibt.
Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmenden um
besondere Achtsamkeit beim Passieren der jeweiligen Bereiche
sowie um eine umsichtige Fahrweise und um Verständnis für
etwaige Einschränkungen.
Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein
Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 22:05