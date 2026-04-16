Ludwigshafen – Ambulante Therapien im Blick: Aktiv gegen den Schmerz in Rücken, Gelenken und Hand



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Um ambulanten Therapieoptionen bei Schmerzen in Rücken, Gelenken und der Hand geht es beim PatientenForum am 22. April

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Rückenschmerzen gehören in Deutschland zu den häufigsten Beschwerden. Vier von fünf Menschen sind irgendwann davon betroffen (1). Die Ursachen sind vielfältig: Manchmal steckt nur eine harmlose Verspannung dahinter, in anderen Fällen eine ernste Erkrankung, die den Alltag deutlich erschwert. Früh erkannt, lassen sich viele Beschwerden gut behandeln – oft ganz ohne Operation. Mit bewährten Methoden wie Bewegung und gezielten Übungen, aber auch mit Behandlungen wie Akupunktur und Stoßwellentherapie können viele Beschwerden konservativ gelindert werden. Nur wenn diese Maßnahmen nicht helfen, kann ein Eingriff nötig werden. Dabei sind viele Operationen heute schonend ambulant möglich.

Im PatientenForum „Ambulante Therapien im Blick: Aktiv gegen den Schmerz“ erklären die ärztlichen Fachleute des Medizinischen Versorgungszentrums der BG Klinik Ludwigshafen, wie Bandscheibenvorfälle und Spinalkanalstenosen entstehen. Sie zeigen, welche ambulanten nicht-operativen Behandlungen es gibt und wann eine Operation sinnvoll sein kann. Auch die Vorbeugung und die Behandlung von Arthrose ohne Operation werden verständlich vorgestellt. Außerdem stellt sich das ambulante OP-Zentrum am Standort Medical Center vor. Die Experten erläutern, welche Vorteile ambulante Operationen bei handchirurgischen Krankheitsbildern wie etwa dem Karpaltunnelsyndrom oder dem schnellenden Finger haben, und welche spezialisierten Eingriffe am Knochen ambulant operiert werden können.

Die kostenlose Infoveranstaltung im Hörsaal der BG Klinik Ludwigshafen findet am Mittwoch, 22. April 2026, von 17 bis 18:30 Uhr statt. Im Anschluss an die Vorträge haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Behandlungsverfahren zu besprechen. Die Referenten sowie Mitarbeitende des MVZ BG Klinik Ludwigshafen stehen für einen persönlichen Austausch zur Verfügung.

Die Teilnahme bedarf keiner Anmeldung. Angesprochen sind Menschen mit Schmerzen in Rücken, Gelenken und der Hand sowie medizinisch Interessierte. Veranstalter ist das MVZ-Gesundheitszentrum BG Klinik Ludwigshafen gGmbH.

Quelle: Deutsches Ärzteblatt, 14.10.2024 (Rückenschmerzen in Deutschland weit verbreitet – News – Deutsches Ärzteblatt)

Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 22:14