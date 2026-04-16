Landau – Rathaus trifft Maimarkt: Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler mit Bürgersprechstunde bei Volksfest vor Ort



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Das gab’s noch nie: Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler verlegt seine

Bürgersprechstunde erstmals auf den Maimarkt – und geht damit ganz bewusst

dorthin, wo viele Menschen unterwegs sind.

INSERAT

Tag der Offenen Tür



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Am Montag, 27. April, lädt der Oberbürgermeister zwischen 16:30 Uhr und 17:30

Uhr Bürgerinnen und Bürger ein, im Weindorf auf dem Alten Meßplatz

vorbeizukommen, ins Gespräch zu kommen und ihre Anliegen direkt

loszuwerden – mitten im Trubel des traditionsreichen Maimarkts.

„Ich möchte möglichst viele Menschen erreichen – auch diejenigen, die vielleicht

nicht extra ins Rathaus kommen“, sagt Dominik Geißler. „Der Maimarkt ist dafür

genau der richtige Ort: Hier trifft sich ganz Landau.“

Ob große Themen wie Stadtentwicklung, konkrete Anliegen aus dem eigenen

Wohnumfeld oder einfach eine gute Idee für Landau: Bei der

Bürgersprechstunde ist alles willkommen.

Eine Anmeldung ist wie immer nicht erforderlich.

Mit dem neuen Format bleibt die Sprechstunde bewusst niedrigschwellig und

nahbar. „Mir ist wichtig, dass wir unkompliziert ins Gespräch kommen – ohne

Hürden, ohne Termin, einfach direkt“, so der Oberbürgermeister.

Wer es nicht auf den Maimarkt schafft, hat natürlich weiterhin Gelegenheit, den

Oberbürgermeister bei einer der nächsten Bürgersprechstunden zu treffen. Die

Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Bildunterschrift: Der Landauer Maimarkt steht vor der Tür – erstmals mit dabei:

die Sprechstunde von Oberbürgermeister Dominik Geißler. (Quelle: Stadt

Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 21:58