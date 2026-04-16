Landau – Rathaus trifft Maimarkt: Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler mit Bürgersprechstunde bei Volksfest vor Ort

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Das gab’s noch nie: Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler verlegt seine
Bürgersprechstunde erstmals auf den Maimarkt – und geht damit ganz bewusst
dorthin, wo viele Menschen unterwegs sind.
Am Montag, 27. April, lädt der Oberbürgermeister zwischen 16:30 Uhr und 17:30
Uhr Bürgerinnen und Bürger ein, im Weindorf auf dem Alten Meßplatz
vorbeizukommen, ins Gespräch zu kommen und ihre Anliegen direkt
loszuwerden – mitten im Trubel des traditionsreichen Maimarkts.
„Ich möchte möglichst viele Menschen erreichen – auch diejenigen, die vielleicht
nicht extra ins Rathaus kommen“, sagt Dominik Geißler. „Der Maimarkt ist dafür
genau der richtige Ort: Hier trifft sich ganz Landau.“
Ob große Themen wie Stadtentwicklung, konkrete Anliegen aus dem eigenen
Wohnumfeld oder einfach eine gute Idee für Landau: Bei der
Bürgersprechstunde ist alles willkommen.
Eine Anmeldung ist wie immer nicht erforderlich.
Mit dem neuen Format bleibt die Sprechstunde bewusst niedrigschwellig und
nahbar. „Mir ist wichtig, dass wir unkompliziert ins Gespräch kommen – ohne
Hürden, ohne Termin, einfach direkt“, so der Oberbürgermeister.
Wer es nicht auf den Maimarkt schafft, hat natürlich weiterhin Gelegenheit, den
Oberbürgermeister bei einer der nächsten Bürgersprechstunden zu treffen. Die
Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Bildunterschrift: Der Landauer Maimarkt steht vor der Tür – erstmals mit dabei:
die Sprechstunde von Oberbürgermeister Dominik Geißler. (Quelle: Stadt
Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 21:58