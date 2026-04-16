Landau – Ausbildungs- und Hochschulmesse in Landau: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße ist dabei!



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Ausbildungs- und Hochschulmesse „STARTklar – Deine Messe für Ausbildung und Studium“ öffnet

am 24. und 25. April in der Jugendstil-Festhalle in Landau ihre Türen – und die Kreisverwaltung

Südliche Weinstraße ist an einem der beiden Tage wieder mit dabei!

INSERAT

Tag der Offenen Tür



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Schülerinnen und Schüler sowie Ausbildungs- und Studieninteressierte, die wissen möchten, welche Chancen und Perspektiven die

Kreisverwaltung SÜW als Arbeitgeberin bietet, sind eingeladen, sich am Freitag, 24. April, zwischen 10

und 15 Uhr am Stand 39 zu informieren.

Die Ausbildungs- und Hochschulmesse, eine Kooperationsveranstaltung der Veranstaltungsstätten der

Stadtholding Landau gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Landau, bietet jungen Menschen die

Chance, sich bei über 120 Austellerinnen und Ausstellern verteilt auf zwei Tage ein umfassendes Bild

von verschiedenen Berufen und Studiengängen zu machen. „Ob Ausbildung, Praktikum oder

Dualstudium – ein Team der Kreisverwaltung berät über die vielfältigen Möglichkeiten bei uns im Haus.

Kommen Sie vorbei, sammeln Sie Erfahrungen, knüpfen Sie Kontakte und entdecken Sie, wie moderne

Verwaltung gestaltet wird“, ruft Landrat Dietmar Seefeldt alle Interessierten auf, den Messestand der

Kreisverwaltung zu besuchen.

Die Kreisverwaltung SÜW bietet eine Ausbildung zur und zum Verwaltungsfachangestellten sowie die

Dualen Studiengänge Bachelor of Arts „Verwaltung“ und Bachelor of Arts „Soziale Arbeit“ an. Weitere

Infos gibt es auf der Webseite unter www.suedliche-weinstrasse.de/ausbildung.

Bildunterschrift: Das Team der Kreisverwaltung, hier bei der Ausbildungs- und Hochschulmesse in der

Landauer Jugendstil-Festhalle im vergangenen Jahr, freut sich auf die Gespräche mit Ausbildungs- und

Studieninteressierten.

Archivfoto: KV SÜW

Quelle: Kreisverwaltung Süd

Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 21:21