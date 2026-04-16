Landau – Ausbildungs- und Hochschulmesse in Landau: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße ist dabei!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Ausbildungs- und Hochschulmesse „STARTklar – Deine Messe für Ausbildung und Studium“ öffnet
am 24. und 25. April in der Jugendstil-Festhalle in Landau ihre Türen – und die Kreisverwaltung
Südliche Weinstraße ist an einem der beiden Tage wieder mit dabei!
Schülerinnen und Schüler sowie Ausbildungs- und Studieninteressierte, die wissen möchten, welche Chancen und Perspektiven die
Kreisverwaltung SÜW als Arbeitgeberin bietet, sind eingeladen, sich am Freitag, 24. April, zwischen 10
und 15 Uhr am Stand 39 zu informieren.
Die Ausbildungs- und Hochschulmesse, eine Kooperationsveranstaltung der Veranstaltungsstätten der
Stadtholding Landau gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Landau, bietet jungen Menschen die
Chance, sich bei über 120 Austellerinnen und Ausstellern verteilt auf zwei Tage ein umfassendes Bild
von verschiedenen Berufen und Studiengängen zu machen. „Ob Ausbildung, Praktikum oder
Dualstudium – ein Team der Kreisverwaltung berät über die vielfältigen Möglichkeiten bei uns im Haus.
Kommen Sie vorbei, sammeln Sie Erfahrungen, knüpfen Sie Kontakte und entdecken Sie, wie moderne
Verwaltung gestaltet wird“, ruft Landrat Dietmar Seefeldt alle Interessierten auf, den Messestand der
Kreisverwaltung zu besuchen.
Die Kreisverwaltung SÜW bietet eine Ausbildung zur und zum Verwaltungsfachangestellten sowie die
Dualen Studiengänge Bachelor of Arts „Verwaltung“ und Bachelor of Arts „Soziale Arbeit“ an. Weitere
Infos gibt es auf der Webseite unter www.suedliche-weinstrasse.de/ausbildung.
Bildunterschrift: Das Team der Kreisverwaltung, hier bei der Ausbildungs- und Hochschulmesse in der
Landauer Jugendstil-Festhalle im vergangenen Jahr, freut sich auf die Gespräche mit Ausbildungs- und
Studieninteressierten.
Archivfoto: KV SÜW
Quelle: Kreisverwaltung Süd
Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 21:21