Heidelberg – Unter freiem Himmel Kunst erschaffen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Die beliebten Bildhauer-Workshops im Zoo Heidelberg starten im Juni
Wenn im Zoo Heidelberg das rhythmische Klopfen von Hammer und Meißel erklingt, ist klar:
Die beliebten Bildhauer-Workshops von SHONA-ART sind zurück. Auch in diesem Jahr haben Teilnehmer die
Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung eigene Skulpturen aus originalem Serpentinstein aus Zimbabwe zu erschaffen. Kursbeginn ist
am 19. Juni, die Anmeldung ist ab sofort möglich.
Der Zoo Heidelberg freut sich, dass im Sommer wieder Bildhauer-Workshops stattfinden werden, die von der Galerie Shona-Art
angeboten werden. Galerist Bastian Müller-Mühlinghaus bringt mit dem erfahrenen Künstler Tago Tazvitya erneut ein Stück afrikanische
Bildhauerkunst in den Zoo. Tazvitya, der bereits seit vielen Jahren die
Workshops begleitet, führt Anfänger und Fortgeschrittene in die traditionsreiche Kunst der
Shona ein und steht den Kurs-Teilnehmern mit professionellem Rat zur Seite.
Die Kursteilnehmer können aus einer Vielzahl an Serpentinsteinen in unterschiedlichen
Größen, Farben und Strukturen ihren Rohstein auswählen. Schritt für Schritt entsteht daraus
mit Hammer, Meißel, Raspel und Feile ein individuelles Kunstwerk. Die Bearbeitung erfolgt
vollständig von Hand – ein kreatives Erlebnis, bei dem aus dem rohen Stein nach und nach
eine Skulptur entsteht. Nach dem Formen wird die Oberfläche mit Wasser und Schleifpapier
geglättet. Den Abschluss bilden das Erhitzen der Skulptur und das anschließende Polieren mit
farblosem Wachs, wodurch die typische glänzende Oberfläche entsteht und die einzigartigen Maserungen des Steins besonders
gut zur Geltung kommen.
Die besondere Atmosphäre im Zoo Heidelberg macht die Workshops zu einem Erlebnis für alle Sinne: Umgeben von Natur
und Tieren finden die Kurse wetterunabhängig auf einer überdachten Wiese nahe dem Flamingosee statt. Die vielfältige Tierwelt kann dabei als
Inspiration dienen –Teilnehmer können neben abstrakten Formen auch Tierfiguren oder
dekorative Objekte für Haus und Garten erschaffen.
Jetzt anmelden und im Sommer kreativ werden!
Die Steinbildhauer-Workshops von SHONA-ART finden dieses Jahr vom
19. Juni bis zum 6. September im Zoo Heidelberg statt. Interessierte
können den Workshop in diesem Zeitraum täglich (außer montags)
beginnen und beliebig viele Tage buchen. Die Tage des Workshops sind
frei wählbar und müssen nicht zwangsläufig direkt aufeinander folgen.
Ergänzungstage sind auch nachträglich nach Beginn buchbar. Die
Teilnahmegebühr für die Workshops beträgt für die ersten zwei Tage je
75 Euro. Jeder weitere Tag kostet 50 Euro. Hinzu kommen Materialkosten
in Höhe von drei Euro pro Kilo Original-Serpentinstein aus Zimbabwe.
Künstler Tago Tazvitya spricht fließend Englisch, bringt langjährige
Erfahrung als Dozent mit und hat die Workshops in Heidelberg bereits
viele Jahre geleitet. Mit seiner ruhigen, präzisen Anleitung ermöglicht er sowohl Einsteigern
als auch Fortgeschrittenen einen direkten Zugang zur afrikanischen Bildhauerkunst.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, alle Werkzeuge werden gestellt.
Eine Anmeldung zu den Workshops ist erforderlich und erfolgt direkt über SHONA-ART unter
Telefon 02302-9787428 oder per E-Mail an bildhauen@shona-art.com. Frühzeitig planen und
buchen lohnt sich, da die Teilnehmerzahl pro Tag begrenzt ist. Weitere Informationen finden
Interessierte unter: www.shona-art.com.
Die Shona-Kunst zählt zu den bedeutendsten Strömungen der afrikanischen Bildhauerei.
Zahlreiche Werke sind dauerhaft im Zoo Heidelberg ausgestellt und prägen das
Erscheinungsbild der Parkanlage. Viele der Steinskulpturen stammen aus der renommierten
Künstlerkolonie Tengenenge in Zimbabwe, einem Zentrum der Shona-Bildhauerkunst.
Foto 1: Künstler Tago Tazvitya verfügt über langjährige Erfahrung als Dozent und leitet die Teilnehmer der
Workshops fachkundig an. (Foto: SHONA-ART)
Foto 2: Mit Hammer, Meisel und Feile entstehen Kunstwerke aus Serpentinstein. (Foto: Zoo Heidelberg)
Foto 3: Bereits in den vergangenen Jahren besuchte Tazvyta den Zoo Heidelberg. (Foto: SHONA-ART)
Quelle: Zoo Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 21:41