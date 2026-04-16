Heidelberg – Unter freiem Himmel Kunst erschaffen



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Die beliebten Bildhauer-Workshops im Zoo Heidelberg starten im Juni

Wenn im Zoo Heidelberg das rhythmische Klopfen von Hammer und Meißel erklingt, ist klar:

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Die beliebten Bildhauer-Workshops von SHONA-ART sind zurück. Auch in diesem Jahr haben Teilnehmer die

Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung eigene Skulpturen aus originalem Serpentinstein aus Zimbabwe zu erschaffen. Kursbeginn ist

am 19. Juni, die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Der Zoo Heidelberg freut sich, dass im Sommer wieder Bildhauer-Workshops stattfinden werden, die von der Galerie Shona-Art

angeboten werden. Galerist Bastian Müller-Mühlinghaus bringt mit dem erfahrenen Künstler Tago Tazvitya erneut ein Stück afrikanische

Bildhauerkunst in den Zoo. Tazvitya, der bereits seit vielen Jahren die

Workshops begleitet, führt Anfänger und Fortgeschrittene in die traditionsreiche Kunst der

Shona ein und steht den Kurs-Teilnehmern mit professionellem Rat zur Seite.



Die Kursteilnehmer können aus einer Vielzahl an Serpentinsteinen in unterschiedlichen

Größen, Farben und Strukturen ihren Rohstein auswählen. Schritt für Schritt entsteht daraus

mit Hammer, Meißel, Raspel und Feile ein individuelles Kunstwerk. Die Bearbeitung erfolgt

vollständig von Hand – ein kreatives Erlebnis, bei dem aus dem rohen Stein nach und nach

eine Skulptur entsteht. Nach dem Formen wird die Oberfläche mit Wasser und Schleifpapier

geglättet. Den Abschluss bilden das Erhitzen der Skulptur und das anschließende Polieren mit

farblosem Wachs, wodurch die typische glänzende Oberfläche entsteht und die einzigartigen Maserungen des Steins besonders

gut zur Geltung kommen.

Die besondere Atmosphäre im Zoo Heidelberg macht die Workshops zu einem Erlebnis für alle Sinne: Umgeben von Natur

und Tieren finden die Kurse wetterunabhängig auf einer überdachten Wiese nahe dem Flamingosee statt. Die vielfältige Tierwelt kann dabei als

Inspiration dienen –Teilnehmer können neben abstrakten Formen auch Tierfiguren oder

dekorative Objekte für Haus und Garten erschaffen.

Jetzt anmelden und im Sommer kreativ werden!

Die Steinbildhauer-Workshops von SHONA-ART finden dieses Jahr vom

19. Juni bis zum 6. September im Zoo Heidelberg statt. Interessierte

können den Workshop in diesem Zeitraum täglich (außer montags)

beginnen und beliebig viele Tage buchen. Die Tage des Workshops sind

frei wählbar und müssen nicht zwangsläufig direkt aufeinander folgen.

Ergänzungstage sind auch nachträglich nach Beginn buchbar. Die

Teilnahmegebühr für die Workshops beträgt für die ersten zwei Tage je

75 Euro. Jeder weitere Tag kostet 50 Euro. Hinzu kommen Materialkosten

in Höhe von drei Euro pro Kilo Original-Serpentinstein aus Zimbabwe.



Künstler Tago Tazvitya spricht fließend Englisch, bringt langjährige

Erfahrung als Dozent mit und hat die Workshops in Heidelberg bereits

viele Jahre geleitet. Mit seiner ruhigen, präzisen Anleitung ermöglicht er sowohl Einsteigern

als auch Fortgeschrittenen einen direkten Zugang zur afrikanischen Bildhauerkunst.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, alle Werkzeuge werden gestellt.

Eine Anmeldung zu den Workshops ist erforderlich und erfolgt direkt über SHONA-ART unter

Telefon 02302-9787428 oder per E-Mail an bildhauen@shona-art.com. Frühzeitig planen und

buchen lohnt sich, da die Teilnehmerzahl pro Tag begrenzt ist. Weitere Informationen finden

Interessierte unter: www.shona-art.com.

Die Shona-Kunst zählt zu den bedeutendsten Strömungen der afrikanischen Bildhauerei.

Zahlreiche Werke sind dauerhaft im Zoo Heidelberg ausgestellt und prägen das

Erscheinungsbild der Parkanlage. Viele der Steinskulpturen stammen aus der renommierten

Künstlerkolonie Tengenenge in Zimbabwe, einem Zentrum der Shona-Bildhauerkunst.

Foto 1: Künstler Tago Tazvitya verfügt über langjährige Erfahrung als Dozent und leitet die Teilnehmer der

Workshops fachkundig an. (Foto: SHONA-ART)

Foto 2: Mit Hammer, Meisel und Feile entstehen Kunstwerke aus Serpentinstein. (Foto: Zoo Heidelberg)

Foto 3: Bereits in den vergangenen Jahren besuchte Tazvyta den Zoo Heidelberg. (Foto: SHONA-ART)

Quelle: Zoo Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 21:41