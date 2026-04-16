Frankenthal – Katapult-Messe Stadt Frankenthal und Unternehmen präsentieren vielfältige Ausbildungs- und Karrierechancen



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 25. April öffnet die Berufs- und Bildungsmesse Katapult im

CongressForum Frankenthal von 10 bis 16 Uhr ihre Türen und lädt Schüler,

Ausbildungsinteressierte sowie Berufseinsteiger aus Frankenthal und der Region ein,

sich über berufliche Perspektiven, Ausbildungswege und Karrierechancen zu

informieren.

INSERAT

Tag der Offenen Tür



Stadtklinik Frankenthal

Die Stadtverwaltung Frankenthal ist auch in diesem Jahr mit einem eigenen Stand

vertreten und informiert über ihre vielfältigen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.

Interessierte haben die Gelegenheit, direkt mit Ausbilderinnen und Ausbildern sowie

Auszubildenden ins Gespräch zu kommen und Einblicke in die unterschiedlichen

Berufsfelder der Verwaltung zu erhalten. Ob klassische Ausbildung, duales Studium

oder Praktikum – die Stadt präsentiert sich als moderner Arbeitgeber mit

abwechslungsreichen Einsatzbereichen, flexiblen Arbeitszeiten und guten

Übernahmechancen.

Ein besonderes Highlight ist erneut der Gemeinschaftsstand der städtischen

Wirtschaftsförderung, die sogenannte „KarriereLounge“. Nachdem dieses Format im

vergangenen Jahr auf große Resonanz gestoßen ist, wird es auch 2026 fortgeführt.

Insgesamt acht Frankenthaler Unternehmen präsentieren sich dort mit einem breiten

Branchenmix und geben praxisnahe Einblicke in ihre Tätigkeitsfelder.

Mit dabei sind in diesem Jahr erneut die Unternehmen Spiegel Metallbau, Fritz

Massong GmbH sowie das Victor’s Residenz Hotel. Ergänzt wird der

Gemeinschaftsstand durch neue Teilnehmer: Fielmann, Venice Beach,

Schlenotronic, die Tanzschule TIF sowie das Unternehmen ft-we Frankenthaler

Wasserexperte. Die vertretenen Branchen reichen von Metallbau, Brandschutz und

Sicherheit über Hotellerie, Optik und Fitness bis hin zu IT-Dienstleistungen, Tanz und

Wasseraufbereitung. Damit bietet die „KarriereLounge“ einen vielseitigen Überblick

über die Frankenthaler Unternehmenslandschaft und ermöglicht direkte Kontakte zu

potenziellen Arbeitgebern.



„Frühzeitige Berufsorientierung eröffnet jungen Menschen echte Zukunftschancen.

Als Stadt Frankenthal machen wir sichtbar, wie spannend, vielfältig und sicher die

Perspektiven im öffentlichen Dienst sind. Gleichzeitig stärken wir gezielt unsere

lokalen Unternehmen, indem wir ihnen eine starke Plattform zur Gewinnung von

Nachwuchskräften bieten“, betont Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Parallel zur Katapult-Messe ist die Stadtverwaltung am selben Tag auch beim „Tag

der Berufs- und Studienorientierung“ an der Integrierten Gesamtschule Edigheim

vertreten. Die Veranstaltung findet von 9 bis 12 Uhr statt und richtet sich an

Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte. Neben Unternehmen aus der

Region präsentieren sich dort auch berufsbildende Schulen, Hochschulen sowie

Institutionen wie die Agentur für Arbeit und Kammern. Ziel ist es, einen umfassenden

Überblick über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu geben und Perspektiven

für die berufliche Zukunft aufzuzeigen.

Mit ihrer Teilnahme an beiden Veranstaltungen unterstreicht die Stadt Frankenthal ihr

Engagement in der Nachwuchsgewinnung und bietet Interessierten die Möglichkeit,

sich aus erster Hand über Ausbildungsplätze, duale Studiengänge und Praktika zu

informieren.

Die Ausbildungsstellen der Stadt Frankenthal werden jährlich im Juli für das

Folgejahr ausgeschrieben. Weitere Informationen sind unter

www.frankenthal.de/ausbildung sowie www.frankenthal.de/karriere verfügbar.

Weitere Informationen sind unter www.katapult-messe.de/frankenthal und

www.frankenthal.de/wirtschaftsfoerderung zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 21:33