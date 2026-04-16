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Katapult 2024 Meyer Foto Stadt FT (5) kl
16.04.2026, 21:33 Uhr

Frankenthal – Katapult-Messe Stadt Frankenthal und Unternehmen präsentieren vielfältige Ausbildungs- und Karrierechancen

Katapult 2024 Meyer Foto Stadt FT (5) kl
Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 25. April öffnet die Berufs- und Bildungsmesse Katapult im
CongressForum Frankenthal von 10 bis 16 Uhr ihre Türen und lädt Schüler,
Ausbildungsinteressierte sowie Berufseinsteiger aus Frankenthal und der Region ein,
sich über berufliche Perspektiven, Ausbildungswege und Karrierechancen zu
informieren.

Die Stadtverwaltung Frankenthal ist auch in diesem Jahr mit einem eigenen Stand
vertreten und informiert über ihre vielfältigen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.
Interessierte haben die Gelegenheit, direkt mit Ausbilderinnen und Ausbildern sowie
Auszubildenden ins Gespräch zu kommen und Einblicke in die unterschiedlichen
Berufsfelder der Verwaltung zu erhalten. Ob klassische Ausbildung, duales Studium
oder Praktikum – die Stadt präsentiert sich als moderner Arbeitgeber mit
abwechslungsreichen Einsatzbereichen, flexiblen Arbeitszeiten und guten
Übernahmechancen.

Ein besonderes Highlight ist erneut der Gemeinschaftsstand der städtischen
Wirtschaftsförderung, die sogenannte „KarriereLounge“. Nachdem dieses Format im
vergangenen Jahr auf große Resonanz gestoßen ist, wird es auch 2026 fortgeführt.
Insgesamt acht Frankenthaler Unternehmen präsentieren sich dort mit einem breiten
Branchenmix und geben praxisnahe Einblicke in ihre Tätigkeitsfelder.

Mit dabei sind in diesem Jahr erneut die Unternehmen Spiegel Metallbau, Fritz
Massong GmbH sowie das Victor’s Residenz Hotel. Ergänzt wird der
Gemeinschaftsstand durch neue Teilnehmer: Fielmann, Venice Beach,
Schlenotronic, die Tanzschule TIF sowie das Unternehmen ft-we Frankenthaler
Wasserexperte. Die vertretenen Branchen reichen von Metallbau, Brandschutz und
Sicherheit über Hotellerie, Optik und Fitness bis hin zu IT-Dienstleistungen, Tanz und
Wasseraufbereitung. Damit bietet die „KarriereLounge“ einen vielseitigen Überblick
über die Frankenthaler Unternehmenslandschaft und ermöglicht direkte Kontakte zu
potenziellen Arbeitgebern.

Katapult Messe Congressforum 2026 Flyer Foto Redbraid
„Frühzeitige Berufsorientierung eröffnet jungen Menschen echte Zukunftschancen.
Als Stadt Frankenthal machen wir sichtbar, wie spannend, vielfältig und sicher die
Perspektiven im öffentlichen Dienst sind. Gleichzeitig stärken wir gezielt unsere
lokalen Unternehmen, indem wir ihnen eine starke Plattform zur Gewinnung von
Nachwuchskräften bieten“, betont Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Parallel zur Katapult-Messe ist die Stadtverwaltung am selben Tag auch beim „Tag
der Berufs- und Studienorientierung“ an der Integrierten Gesamtschule Edigheim
vertreten. Die Veranstaltung findet von 9 bis 12 Uhr statt und richtet sich an
Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrkräfte. Neben Unternehmen aus der
Region präsentieren sich dort auch berufsbildende Schulen, Hochschulen sowie
Institutionen wie die Agentur für Arbeit und Kammern. Ziel ist es, einen umfassenden
Überblick über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu geben und Perspektiven
für die berufliche Zukunft aufzuzeigen.

Mit ihrer Teilnahme an beiden Veranstaltungen unterstreicht die Stadt Frankenthal ihr
Engagement in der Nachwuchsgewinnung und bietet Interessierten die Möglichkeit,
sich aus erster Hand über Ausbildungsplätze, duale Studiengänge und Praktika zu
informieren.

Die Ausbildungsstellen der Stadt Frankenthal werden jährlich im Juli für das
Folgejahr ausgeschrieben. Weitere Informationen sind unter
www.frankenthal.de/ausbildung sowie www.frankenthal.de/karriere verfügbar.

Weitere Informationen sind unter www.katapult-messe.de/frankenthal und
www.frankenthal.de/wirtschaftsfoerderung zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 21:33

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