Eberbach – Der Countdown läuft! Die Onleihe 3 in der Stadtbibliothek

Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Neue Funktionen, besseres Nutzungserlebnis – Die Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-
Neckar starten im April mit der Onleihe 3!
Mit der Onleihe 3 wird die digitale Bibliothek noch komfortabler. Die grundlegend
überarbeitete Ausleihplattform bietet viele neue nützliche Funktionen und macht die Ausleihe
der umfangreichen digitalen Medienauswahl für alle Nutzerinnen und Nutzer noch
zugänglicher.
Nutzerinnen und Nutzer der Metropol-Card-Bibliotheken dürfen sich auf die neue Generation
der digitalen Bibliothek freuen: Die Onleihe 3 zeichnet sich nicht nur durch eine
nutzungsfreundliche und barrierearme Oberfläche aus. Die Onleihe 3 hält auch viele neue
Funktionen bereit, wie beispielsweise geräteübergreifende Synchronisation von Lese- und
Spielständen zwischen der Onleihe-App und der Web-Onleihe, vorzeitige Rückgabe aller
eMedien, eine unbegrenzte Merkliste, eine Leih-Historie und den augenschonenden Dark
Mode. Das Design wurde rundum erneuert. Die Oberfläche über App, Browser und E-Reader
hinweg wirkt einheitlicher und klarer.
Die Umstellung von metropolbib.de Onleihe Rhein-Neckar beginnt am 22. April 2026
ab 8 Uhr und ist voraussichtlich am Nachmittag abgeschlossen. Während der
Systemumstellung ist die Onleihe nicht erreichbar. Konten, Ausleihen, Vormerkungen und
Merklisten werden automatisch übernommen.
Die neue Onleihe-App steht zum kostenlosen Download bereit
Nach der Umstellung benötigen die Nutzerinnen und Nutzer von Smartphones und Tablets
mit den Betriebssystemen Android und iOS die neue App der Onleihe 3. Diese steht in den
App Stores zum kostenlosen Download zur Verfügung. Die bisherige Onleihe App kann nach
der Umstellung für metropolbib nicht mehr genutzt werden. Nutzerinnen und Nutzer, die die
Onleihe mit einem PC, Laptop oder E-Reader von PocketBook oder tolino nutzen möchten,
gelangen über die Webseite meine.onleihe.de direkt zu einer zentralen Bibliotheksauswahl
mit anschließender Anmeldemöglichkeit.
Für einen reibungslosen Übergang auf die Onleihe 3 sollten Nutzerinnen und Nutzer am
besten alle Vormerkungen abholen und ihre Geräte auf Software-Updates sowie die
Mindestvoraussetzungen für die Onleihe 3 prüfen.
Die technischen Voraussetzungen sowie alle zentralen Informationen zur Onleihe 3 können
auf hilfe.onleihe.de abgerufen werden – ebenso der kostenlose Onleihe-Guide mit den
wichtigsten Informationen auf einen Blick. Hier finden Sie auch eine Zusammenfassung der
wichtigsten Infos https://metropol-card.net/metropolbib/metropolbib-onleihe-3/.
Interessierte, die bisher noch keine Erfahrung mit der Onleihe gesammelt haben, können als
Gast ohne Anmeldung die Onleihe metropolbib erkunden und sich mit der Ausleihplattform
vertraut machen.
Die Onleihe metropolbib enthält 35.500 digitale Medien in 58.000 Exemplaren. Zugänglich
sind elektronische Bücher, Hörbücher, Hörspiele, Zeitschriften und Zeitungen. Ob zu Hause,
unterwegs oder im Urlaub – mit der Onleihe können digitale Medien überall und rund um die
Uhr mit verschiedenen Endgeräten genutzt werden. Klassiker, Belletristik und Unterhaltung,
Kinder- und Jugendliteratur, New Adult, Schule und Lernen, Comics und Mangas, Sach- und
Ratgeberliteratur – für alle Alters- und Interessensgruppen sind interessante eMedien dabei.
Genutzt werden kann die Onleihe metropolbib sowie weitere digitale Angebote mit einem
Bibliotheksausweis einer der Metropol-Card-Bibliotheken oder mit dem gemeinsamen
Bibliotheksausweis Metropol-Card. Die Metropol-Card kostet 28 € pro Jahr und ermöglicht
die Vorort-Nutzung von 1,9 Millionen Medien in 47 Bibliotheken mit 85 Ausleihstellen.
Koordiniert werden diese Angebote vom Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V.
Bundesweit einzigartig ist die Kombination aus gemeinsamem Bibliotheksausweis und
Katalog, Onleihe-Verbund und weiteren gemeinsamen digitalen Angeboten über drei
Bundesländergrenzen hinweg: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen.
Weitere Informationen unter www.metropol-card.net, www.metropolbib.de und
www.metropol-mediensuche.de.
Quelle: Stadtverwaltung Eberbach
Zuletzt aktualisiert am 16. April 2026, 21:30