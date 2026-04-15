  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

1
15.04.2026, 9:14 Uhr

Viernheim – Kultur verbindet Generationen – Osterferiendomizil endet mit Ausstellung „Kulturschnipsel“

1Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem bunten Familiennachmittag ist am vergangenen Freitag (10. April) das Osterferiendomizil der städtischen Jugendförderung zu Ende gegangen. Im Treff im Bahnhof (T.i.B.) präsentierten rund 40 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren stolz die Ergebnisse ihrer ereignisreichen Ferienwoche – eingebettet in die interaktive Ausstellung „Kulturschnipsel“.

Gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Baaß, Eltern, Großeltern, dem Betreuerteam der städtischen Jugendförderung und den Akteuren des Amtes für Kultur, Bildung und Soziales sowie den beteiligten Seniorinnen und Senioren wurde die Ausstellung feierlich eröffnet. Schon beim Betreten der Räume wurde deutlich: Hier stecken viel Kreativität und Neugier. „Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Freude und Begeisterung die Kinder die vielfältigen Angebote angenommen haben. Das Osterferiendomizil zeigt, wie wichtig solche Angebote für Familien in unserer Stadt sind und was möglich ist, wenn unterschiedliche Generationen zusammenkommen“, betonte Bürgermeister Matthias Baaß bei der Eröffnung.
2
Eine Woche voller Entdeckungen
Unter dem Motto „KuBuS-Entdeckungstour“ bot das Osterferiendomizil ein abwechslungsreiches Programm, das die Vielfalt des Amtes für Kultur, Bildung und Soziales eindrucksvoll widerspiegelte. Die Kinder tauchten in ganz unterschiedliche Bereiche ein – von Musik- und Bewegungsangeboten über kreative Workshops bis hin zu generationsübergreifenden Begegnungen. Die Kinder konnten beispielsweise Instrumente ausprobieren, im Escape-Room musikalische Rätsel lösen, eigene Kunstwerke gestalten oder bei der Zubereitung von Obst- und Gemüsespießen selbst aktiv werden. Auch handwerkliche und naturbezogene Angebote sorgten für Begeisterung: Beim Kerzenziehen mit Bienenwachs, in der Holunderperlenwerkstatt oder beim Besuch eines Imkers erhielten die Kinder spannende Einblicke und konnten selbst mitarbeiten.

Besonders prägend waren die gemeinsamen Angebote mit Seniorinnen und Senioren, etwa beim Backen, Tanzen oder bei Erzählformaten wie dem Kamishibai. Auch gemeinsame Bewegungsangebote oder das Kennenlernen früherer Alltagsgegenstände boten viele Gesprächsanlässe zwischen den Generationen.

Erstmals waren Seniorinnen und Senioren in dieser Form aktiv in das Programm eingebunden und gestalteten die Woche gemeinsam mit den Kindern. „Gerade diese Begegnungen zwischen Jung und Alt machen den besonderen Wert des diesjährigen Feriendomizils aus“, erklärt Anne Gess vom Team der städtischen Jugendförderung.

Engagement, das verbindet
Hinter dem gelungenen Ferienangebot steht ein starkes Zusammenspiel innerhalb der Stadtverwaltung: Die Abteilungen Jugendförderung, SeniorenBüro, Musikschule und Volkshochschule haben gemeinsam ein Programm auf die Beine gestellt, das nicht nur abwechslungsreich, sondern bewusst generationsübergreifend angelegt war. „Unser Ziel ist es, Kultur, Bildung und Soziales erlebbar zu machen. Dass uns das hier so sichtbar gelingt, ist vor allem dem großen Engagement aller Beteiligten zu verdanken“, so Gess.

Ein gelungener Abschluss
Die Ausstellung „Kulturschnipsel“ zeigte die Erlebnisse der Woche: Gebastelte Werke, künstlerische Ergebnisse, Eindrücke aus Workshops und gemeinsame Erinnerungen gaben einen vielfältigen Einblick in das Ferienprogramm. Ergänzt wurde der Nachmittag durch Vorführungen und eine kleine Verkostung. Ein besonderer Moment entstand zum Ende im Hof des T.i.B.: Gemeinsam mit Eltern, Großeltern, Seniorinnen und Senioren sowie den Kindern wurde Line Dance getanzt. Dieser gemeinsame Tanz brachte noch einmal zum Ausdruck, was die Woche geprägt hat – Begegnung, Gemeinschaft und das Miteinander der Generationen. „Wenn Kinder am Ende der Woche so stolz ihre Ergebnisse präsentieren, dann wissen wir, dass sich die Arbeit gelohnt hat“, fasst das Betreuungsteam zusammen.
Quelle: Magistrat der Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2026, 09:14

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    April 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com