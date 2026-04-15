  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Frühlingsmarkt Varelmann
15.04.2026, 17:55 Uhr

Speyer – 3. Frühlingsmarkt Samstag, 25. April und Sonntag 26.April 2026

Frühlingsmarkt VarelmannSpeyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Im April kehrt der Speyerer Garten- und Pflanzenmarkt mit dem neuen Namen „Frühlingsmarkt“ wieder auf der Maximilianstraße ein.
Nach der Premiere im Jahr 2024 bringt der Frühlingsmarkt auch 2026 wieder Naturliebhaber*innen zusammen. Rund 64 Aussteller*innen aus Speyer und der Region präsentieren ihre Produkte und Inspirationen rund um Garten, Natur und schönes Wohnen. Besucher*innen können sich auf ein vielfältiges Angebot freuen – von farbenfrohen Stauden und Blumen über Feuerschalen bis hin zu stilvollen Dekorationsartikeln, Ton- und Keramikobjekten sowie Naturseifen und Naturbürsten. Auch Wohnmobile werden ausgestellt und bieten Inspiration für alle, die von einem Campingurlaub oder einer Auszeit auf dem Campingplatz träumen.

Neben dem Markterlebnis ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: Nach einem Bummel über den Markt laden kulinarische Spezialitäten wie Dinnele, Pfälzer Klappfladen, Burger, Dampfnudeln, frische Crêpes oder kühle Getränke zum Genießen ein.

Der Speyerer Frühlingsmarkt richtet sich an alle, die sich für Garten, Natur und stilvolles Wohnen begeistern und ein frühlingshaftes Wochenende in besonderer Atmosphäre verbringen möchten.
Die historische Kulisse der Maximilianstraße – zwischen Kaiserdom, Alter Münze und Altpörtel – bietet dafür den passenden Rahmen und lädt zum Stöbern, Entdecken und Verweilen ein.

Öffnungszeiten:
 Samstag: 11 bis 18 Uhr
 Sonntag: 11 bis 18 Uhr

Eröffnung:
Im Rahmen des Zunftbaumfest der Handwerkstradition eröffnet Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler am Samstag, 25. April 2026, um 11 Uhr das traditionelle Zunftbaumfest am Zunftbaum in der Maximilianstraße, ebenso den Frühlingsmarkt.

Veranstaltungssicherheit:
Für den Frühlingsmarkt wurde in enger Zusammenarbeit mit der städtischen Feuerwehr, dem Ordnungsamt, der Polizei sowie Vertreter*innen der Stadt Speyer ein umfangreiches Sicherheitskonzept entwickelt. Ziel der Planung ist es, mögliche Risiken während der Veranstaltung frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, um den sicheren Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten. Das Sicherheitskonzept umfasst bauliche, technische, organisatorische und kommunikative Maßnahmen,
die eine breite Palette möglicher Ereignisse abdecken – von Unwettern über Stromausfälle bis hin zu
anderen Störungen, die den normalen Ablauf der Messe verändern könnten. Dabei wurden Verantwortlichkeiten festgelegt, Personaleinsätze koordiniert, Verkehrsregelungen getroffen und Kommunikationswege abgestimmt, um in allen Szenarien schnell und effektiv reagieren zu können.
Die Sicherheitsplanung ist ein dynamischer Prozess, der kontinuierlich an aktuelle Gegebenheiten und neue Erkenntnisse angepasst wird. Auf Grundlage der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren wurden die Maßnahmen weiterentwickelt. So kommen erneut mobile Durchfahrtssperren zum Einsatz, die ein unbefugtes Befahren des Veranstaltungsgeländes während der Öffnungszeiten verhindern.
Auch Notlicht- und Durchsageinseln stehen bereit, um im Bedarfsfall sicherheitsrelevante Informationen über Lautsprecher und Notbeleuchtung an die Besucherinnen und Besucher weiterzugeben.

Zusätzlich haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, über die kostenlose KATWARN-App das Themen-Abo „Frühlingsmarkt Speyer 2026“ zu abonnieren und so aktuelle Mitteilungen der Veranstaltungsleitung direkt auf ihr Mobilgerät zu erhalten.
Der Sanitätsdienst wird durch den Arbeiter-Samariter-Bund, Ortsverband Speyer, übernommen Die Einsatzstelle befindet sich im Erdgeschoss des Rathauses Speyer, in der Veranstaltungsleitzentrale.

Quelle Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2026, 17:55

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Freireligiöser Wohlfahrtsverband: Veranstaltungen im April
    Ludwigshafen – Freireligiöser Wohlfahrtsverband: Veranstaltungen im April
    5 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Frühjahrsmarkt – Die erste Frühjahrsmesse in der Region!
    Frankenthal – Frühjahrsmarkt – Die erste Frühjahrsmesse in der Region!
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Germersheim – Volkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen
    Germersheim – Volkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen
    + 1 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Heidelberg – Führung Sonderausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    Klaviermusik am Nachmittag mit Seongyoon An
    Ludwigshafen – Bloch Zentrum „Die hörbare Welt“ – Nachmittagskonzert mit Seongyoon An am Klavier und Ausstellungsbesuch
    8 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Heidelberg – Führung Sonderausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“
    5 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Mutterstadt – Mit dem Oldtimer unterwegs: SPD lädt zum Mitgliederausflug am 25. April ein
    Mutterstadt – Mit dem Oldtimer unterwegs: SPD lädt zum Mitgliederausflug am 25. April ein
    4 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    Kalender anzeigen

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    April 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com