Speyer – 3. Frühlingsmarkt Samstag, 25. April und Sonntag 26.April 2026

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Im April kehrt der Speyerer Garten- und Pflanzenmarkt mit dem neuen Namen „Frühlingsmarkt“ wieder auf der Maximilianstraße ein.

Nach der Premiere im Jahr 2024 bringt der Frühlingsmarkt auch 2026 wieder Naturliebhaber*innen zusammen. Rund 64 Aussteller*innen aus Speyer und der Region präsentieren ihre Produkte und Inspirationen rund um Garten, Natur und schönes Wohnen. Besucher*innen können sich auf ein vielfältiges Angebot freuen – von farbenfrohen Stauden und Blumen über Feuerschalen bis hin zu stilvollen Dekorationsartikeln, Ton- und Keramikobjekten sowie Naturseifen und Naturbürsten. Auch Wohnmobile werden ausgestellt und bieten Inspiration für alle, die von einem Campingurlaub oder einer Auszeit auf dem Campingplatz träumen.

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Neben dem Markterlebnis ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: Nach einem Bummel über den Markt laden kulinarische Spezialitäten wie Dinnele, Pfälzer Klappfladen, Burger, Dampfnudeln, frische Crêpes oder kühle Getränke zum Genießen ein.

Der Speyerer Frühlingsmarkt richtet sich an alle, die sich für Garten, Natur und stilvolles Wohnen begeistern und ein frühlingshaftes Wochenende in besonderer Atmosphäre verbringen möchten.

Die historische Kulisse der Maximilianstraße – zwischen Kaiserdom, Alter Münze und Altpörtel – bietet dafür den passenden Rahmen und lädt zum Stöbern, Entdecken und Verweilen ein.

Öffnungszeiten:

 Samstag: 11 bis 18 Uhr

 Sonntag: 11 bis 18 Uhr

Eröffnung:

Im Rahmen des Zunftbaumfest der Handwerkstradition eröffnet Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler am Samstag, 25. April 2026, um 11 Uhr das traditionelle Zunftbaumfest am Zunftbaum in der Maximilianstraße, ebenso den Frühlingsmarkt.

Veranstaltungssicherheit:

Für den Frühlingsmarkt wurde in enger Zusammenarbeit mit der städtischen Feuerwehr, dem Ordnungsamt, der Polizei sowie Vertreter*innen der Stadt Speyer ein umfangreiches Sicherheitskonzept entwickelt. Ziel der Planung ist es, mögliche Risiken während der Veranstaltung frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, um den sicheren Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten. Das Sicherheitskonzept umfasst bauliche, technische, organisatorische und kommunikative Maßnahmen,

die eine breite Palette möglicher Ereignisse abdecken – von Unwettern über Stromausfälle bis hin zu

anderen Störungen, die den normalen Ablauf der Messe verändern könnten. Dabei wurden Verantwortlichkeiten festgelegt, Personaleinsätze koordiniert, Verkehrsregelungen getroffen und Kommunikationswege abgestimmt, um in allen Szenarien schnell und effektiv reagieren zu können.

Die Sicherheitsplanung ist ein dynamischer Prozess, der kontinuierlich an aktuelle Gegebenheiten und neue Erkenntnisse angepasst wird. Auf Grundlage der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren wurden die Maßnahmen weiterentwickelt. So kommen erneut mobile Durchfahrtssperren zum Einsatz, die ein unbefugtes Befahren des Veranstaltungsgeländes während der Öffnungszeiten verhindern.

Auch Notlicht- und Durchsageinseln stehen bereit, um im Bedarfsfall sicherheitsrelevante Informationen über Lautsprecher und Notbeleuchtung an die Besucherinnen und Besucher weiterzugeben.

Zusätzlich haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, über die kostenlose KATWARN-App das Themen-Abo „Frühlingsmarkt Speyer 2026“ zu abonnieren und so aktuelle Mitteilungen der Veranstaltungsleitung direkt auf ihr Mobilgerät zu erhalten.

Der Sanitätsdienst wird durch den Arbeiter-Samariter-Bund, Ortsverband Speyer, übernommen Die Einsatzstelle befindet sich im Erdgeschoss des Rathauses Speyer, in der Veranstaltungsleitzentrale.

Quelle Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2026, 17:55