Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – In Schifferstadt kam es am Mittwochvormittag (15.04.2026) zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in der Salierstraße.

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Nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz befand sich eine Frau in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb umfangreiche Einsatzmaßnahmen eingeleitet wurden.

Die Situation konnte durch die Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht werden. Die betroffene Frau wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Nach Polizeiangaben bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Der Einsatz ist inzwischen beendet.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2026, 17:38