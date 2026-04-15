Otterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – In Otterstadt kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer auf der L535 in Fahrtrichtung Waldsee.

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Nach Angaben der Polizei verlor ein 30-jähriger Motorradfahrer kurz vor 19 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Sowohl der Fahrer als auch das Motorrad rutschten über die Gegenfahrbahn hinweg in einen angrenzenden Acker.

Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Das Motorrad wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Zeugen gesucht:

Personen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

MRN-News wird nachberichten.

Quelle: Polizei Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2026, 12:13