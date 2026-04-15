Neustadt an der Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche hat die Polizei am Mittwoch (15.04.2026) mehrere Geschwindigkeitskontrollen im Bereich von Neustadt an der Weinstraße durchgeführt.

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An der L516, in Höhe der Einmündung zur K21, wurden insgesamt 51 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte neun Geschwindigkeitsverstöße fest. Sechs Verkehrsteilnehmer mussten mit Verwarnungen rechnen, in drei Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit liegt an dieser Stelle bei 70 km/h, der schnellste gemessene Fahrer war mit 99 km/h unterwegs.

Eine weitere Kontrolle erfolgte zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr auf der K9 in Fahrtrichtung B39. Hier wurden 50 Fahrzeuge gemessen, wobei 19 Verstöße festgestellt wurden. Die Polizei sprach zwölf Verwarnungen aus und leitete sechs Bußgeldverfahren ein. Bei erlaubten 50 km/h wurde die höchste Geschwindigkeit mit 80 km/h gemessen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit hin und kündigt weitere Kontrollen an.

Quelle: Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2026, 17:45