Mannheim – SV Waldhof verlängert den Vertrag von Kushtrim Asallari

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim 07 hat den auslaufenden Vertrag mit Kushtrim Asallari verlängert. Im vergangenen Sommer wechselte der 22-jährige aus Mönchengladbach an den Alsenweg und wird nun auch weiterhin in der Kurpfalz für den SV Waldhof auflaufen. In der bisherigen Saison absolvierte Kushtrim Asallari insgesamt 22 Spiele für die Blau-Schwarzen und erzielte dabei wettbewerbsübergreifend vier Tore. Nun hat der Offensivspieler seinen Vertrag nach Gesprächen mit den SVW-Verantwortlichen vorzeitig verlängert.

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„Kushtrim hat in dieser Saison und allen voran in der Rückrunde gezeigt, dass er uns in der 3. Liga helfen kann. Wenn man aus der Regionalliga in die 3. Liga wechselt, muss man sich an das Niveau und die Intensität gewöhnen. Auch in der Hinrunde haben wir bei Kushtrim gesehen, dass er uns mit seinen Attributen helfen kann. Seit dem Start der Rückrunde ist er jetzt nochmal deutlich konstanter in seinen Leistungen geworden, weshalb wir uns für diese Vertragsverlängerung entschieden haben“, so Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof.

„Ich fühle mich hier beim SV Waldhof einfach sehr wohl. Es ist immer etwas ganz Besonderes, vor unseren Fans aufzulaufen. Auch deshalb habe ich mich dazu entschieden, hier einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Ich möchte mit dem Verein weiter dabei helfen, erfolgreichen Fußball zu spielen und weiß das es mir hier gelingen wird sportlich noch relevanter zu werden“, so Kushtrim Asallari bei seiner Vertragsverlängerung.

„Bei Kushtrim hat man über die vergangenen Monate eine richtige Entwicklung wahrgenommen die uns gezeigt hat, dass wir auch weiterhin auf Kushtrim setzen möchten. Weiterhin hat er das Potenzial, sich zu verbessern, um der Mannschaft nachhaltig zu helfen. er verfügt zudem über eine interessante Flexibilität und kann in vielen verschiedenen Formationen eingesetzt werden“, so Mathias Schober, Direktor Sport des SV Waldhof.

Quelle SV Waldhof Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2026, 19:56