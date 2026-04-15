Mannheim – Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Asiatische Tigermücke: Bti-Tabletten ab sofort in den Bürgerservice-Zentren erhältlich

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Ausgabe von Bti-Tabletten zur Bekämpfung von Stechmücken ist ab sofort wieder möglich. Bürgerinnen und Bürger erhalten die Tabletten in den Bürgerservice-Zentren K7, Waldhof sowie im Technischen Rathaus im Lindenhof. Die Bti-Tabletten können dort zu den gewohnten Öffnungszeiten kostenfrei an der Information abgeholt werden.

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Kommunen sind bei der Bekämpfung von Stechmücken und insbesondere der Asiatischen Tigermücke dringend auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Der Wirkstoff Bti ist dabei ein wichtiger Baustein im Kampf gegen Stechmücken. Besonders Bti-Tabletten haben sich bewährt, da sich mit ihnen stehende Wasseransammlungen – etwa in Regentonnen, Blumentopfuntersetzern oder anderen Behältnissen im Außenbereich – effektiv behandeln lassen. Gerade dort findet die Asiatische Tigermücke bevorzugt geeignete Brutstätten.

Die Asiatische Tigermücke kann verschiedene Viruserkrankungen übertragen. Umso wichtiger ist es, mögliche Brutstätten konsequent zu kontrollieren, stehendes Wasser zu vermeiden und vorhandene Wasseransammlungen mit Bti zu behandeln.

Mehr Informationen findet man hier.

Foto: Björn Pluskota, KABS e.V.

Zuletzt aktualisiert am 15. April 2026, 13:47